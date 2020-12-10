Экономика

17:17 10.12.2020

НБУ ориентируется на рост международных резервов Украины в 2020г с $25,3 до более $27 млрд

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НБУ ориентируется на рост международных резервов Украины в 2020г с $25,3 до более $27 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) ориентируется на рост международных резервов страны в 2020 году с $25,3 на начало года до более $27 млрд на конец года, сообщил замглавы Нацбанка Юрий Гелетий.

"Показатель международных резервов будет выше, чем на начало года. Напомню: на начало года он составлял $25,3 млрд. Наш ориентир - таргет это более $27 млрд", – сказал. 

По словам Гелетия, что финальный объем международных резервов будет зависеть от размещений Минфина. 

Он пояснил, что в октябрьский прогноз НБУ, предполагавший, что международные резервы на конец этого года составят $29 млрд, было заложено получение финансирования от МВФ, Всемирного банка и ЕС.

По словам замглавы центробанка, состояние международных резервов удовлетворительное и, согласно композитному критерию, который рассчитывается по методологии ЕС, превышает 90%. 

Как сообщалось, Европейская комиссия от имени Европейского союза выплатила Украине EUR600 млн в рамках программы макрофинансовой помощи, связанной с COVID-19. 

Теги: #нбу #гелетий #резервы
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