Спрос на подержанные иномарки за 11 мес. сохраняет 4-кратное превышение рынка новых авто

Регистрации подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в январе-ноябре 2020 года превысили 313,3 тыс. ед., что в четыре раза больше реализации новых машин за тот же период, сообщила ассоциация "Укравтопром".

По информации на ее сайте, в том числе в ноябре украинцы растаможили и зарегистрировали 32,2 тыс. таких авто – на 12% больше, чем в ноябре-2019, и в 4,5 раза больше, чем новых.

Как сообщалось, по итогам 10 месяцев регистрации подержанных иномарок превысили продажи новых авто в 4,1 раза, в том числе в октябре – в 4,6 раза.

В ноябре текущего года, по информации ассоциации, самыми популярным автомобилями среди перешедших на украинскую прописку были: Renault Megane – 2046 ед.; Volkswagen Passat – 1731 ед.; Skoda Octavia – 1643 ед.; Volkswagen Golf – 1579 ед.; Ford Focus – 1249 ед.

Как сообщалось, в 2019 году за счет предоставленных законодательных преференций первичные регистрации импортированных б/у авто выросли в 3,3 раза к 2018 году - до 400,597 тыс. ед., тогда как рынок новых легковушек сократился на 0,6% - до 81,8 тыс.