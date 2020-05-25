Запорожье докупит 4 больших б/у троллейбуса Van Hool у ТД "Литан" за 9,7 млн грн

Торговый дом "Литан" (Днепр) поставит коммунальному предприятию "Запорожэлектротранс" четыре бывших в эксплуатации сочлененных двухсекционных троллейбуса Van Hool AG 300T за 9,742 млн грн (около 2,44 млн грн за один) при ожидаемой сумме закупки почти 10 млн грн.

Согласно информации на портале ProZorro, соответствующий договор подписан сторонами 25 мая после победы ТД "Литан" в тендере на закупку троллейбусов производства не ранее 1997 года, которые ранее эксплуатировались в странах Евросоюза. Участником торгов также был ТД "УКВЗ Украина", предлагавший швейцарские подержанные троллейбусы Hess Naw за 9,75 млн грн.

Троллейбусы должны быть поставлены заказчику до 10 декабря 2020 года.

По информации на ProZorro, "Запорожэлектротранс" в феврале 2019 года объявил тендер на закупку девять подержанных троллейбусов из стран ЕС на сумму 18,9 млн грн (2,1 млн грн за единицу), в котором победило ООО "Дуотранс" (Днепр), предложившее бельгийские троллейбусы Van Hool AG 300T за 18,468 млн грн (2,05 млн грн за троллейбус).

Однако в декабре 2019 года в договор были внесены изменения "в связи с уменьшением финансирования, выделенного на оплату троллейбусов", и "Дуотранс" поставил Запорожью четыре троллейбуса за 8,208 млн грн (2,05 млн грн за ед.).

В январе текущего года "Запорожэлектротранс" предпринял попытку закупить еще три б/у троллейбуса за 6,156 млн грн, однако торги не состоялись, поскольку заявку подало только ООО "Виом" из Запорожья.

Троллейбус Van Hool длиной почти 18 м рассчитан не менее чем на 141 пассажира (в том числе 45 сидячих).

По информации в СМИ, троллейбусы Van Hool эксплуатировались в г. Арнем с 1997-1998 годов до 2013 года, после чего они были выведены из эксплуатации, и в 2017 году девять троллейбусов были выкуплены и доставлены в Днепр, где ожидали покупателя.

По состоянию на январь 2020 года в парке троллейбусов Запорожья насчитывалось 52 машины (в том числе четыре - поставленных Van Hool).