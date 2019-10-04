Экономика

21:00 04.10.2019

Импортный "секонд хэнд" в сентябре занял более ¾ рынка легковых авто

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Импортный "секонд хэнд" в сентябре занял более ¾ рынка легковых авто

Украинцы в сентябре зарегистрировали 23 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей, что в 3,2 раза превысило регистрации новых легковых авто за тот же месяц, сообщает "Укравтопром".

По сравнению с сентябрем прошлого года регистрации импортированных б/у легковых авто выросли в 2,3 раза, а их доля на первичном рынке увеличилась до 76%.с 60% .

Самым популярным б/у-шным автомобилем месяца был Volkswagen Passat – их зарегистрировано 1460 ед. Вторым стал Renault Megane с регистрациями 1315 авто, на третьем месте Skoda Octavia с результатом 1203 растаможенных и зарегистрированных авто.

Далее в рейтинге Volkswagen Golf, в активе которого 912 регистраций, а замыкает пятерку лидеров первичного рынка легковых автомобилей с пробегом Ford Focus – 798 ед.

По данным ассоциации, всего с начала года украинскую прописку получили 321,6 тыс. ввезенных из других стран подержанных легковых авто, что в 4,5 раза больше, чем годом ранее. В то же время рынок новых легковых автомобилей за тот же период составил всего 61,7 тыс. машин.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины в мае отсрочила введение штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранной регистрации (ввезенных с 1 января 2015 года), продлив период их растаможки без штрафов до 21 августа текущего года (ранее – до 21 мая), однако, по данным ГФС, после этого количество оформленных автомобилей на еврономерах значительно сократилось.

Однако 12 сентября Верховная Рада вновь отсрочила на 90 дней применение этих штрафных санкций.

Теги: #авто #б_у #регистрация
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