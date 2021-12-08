Экономика

19:43 08.12.2021

Регистрации ввезенных в Украину подержанных иномарок в ноябре выросли на 81%

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Регистрации ввезенных в Украину подержанных иномарок в ноябре выросли на 81%

Первичные регистрации в Украине подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за границы, в ноябре составили 58,3 тыс. ед., что на 81% больше, чем за тот же месяц 2020 года, и на 4% больше, чем в октябре текущего, сообщает ассоциация "Укравтопром".

"Больше регистраций подержанного импорта в месяц было только в феврале 2019 года, когда впервые заканчивался срок льготной легализации автомобилей на еврономерах", - отмечается в сообщении ассоциации на сайте.

Как сообщалось, льготные условия таможенного оформления ввезенных авто на еврономерах действовали до 10 ноября 2021 года - 180 дней со дня вступления их в силу. Для участников боевых действий срок до 8 февраля 2022 года.

В сообщении констатируется, что доля б/у иномарок в общей регистрации легковых авто в ноябре составила 87%.

Самым популярным подержанным автомобилем месяца стал Volkswagen Passat - почти 4 тыс. регистраций, на втором месте Volkswagen Golf - 3,377 тыс., на третьем Renault Megane - 3,225 тыс. Продолжает список Skoda Octavia, владельцами этой модели в ноябре стали 2,523 тыс. украинцев. Замыкает пятерку лидеров Ford Focus с результатом 1,781 тыс. ед.

Всего в январе-ноябре 2021 года украинские номера получили почти 470 тыс. импортированных подержанных машин – в 1,5 раза больше, чем годом ранее, и в 5 раз больше, чем новых легковых авто.

В 2020 году в Украине было зарегистрировано 353,4 тыс. подержанных легковых иномарок - в 4,1 раза больше реализации новых машин (85,5 тыс. ед.).

Теги: #иномарки #регистрация
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