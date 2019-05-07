Растаможенные б/у иномарки охватили 77% апрельского рынка легковых авто

Первичные регистрации подержанных легковых автомобилей в Украине в апреле текущего года возросли в 3,5 раза по сравнению с апрелем прошлого года - до 22,5 тыс. ед., при этом их доля на рынке легковых авто (с учетом новых) увеличилась на 28 п.п., составив 77%, информирует ассоциация "Укравтопром".

По ее данным, половину этих регистраций составили автомобили старше 10 лет.

Как сообщалось, в текущем году рекорд регистраций подержанных авто зафиксирован в феврале (22 февраля закончился срок льготной легализации автомобилей на еврономерах) – 85 тыс. ед., или почти 14 раз больше, чем в феврале-2018.

Выбирая б/у-шную иномарку в апреле, украинцы отдавали предпочтение автомобилям с дизельными двигателями – их доля составила 53% первичных регистраций импортированных авто с пробегом, тогда как доля авто с бензиновыми авто - 35%, автомобилей с ГБО – около 9%, и 3% пришлось на электромобили и гибриды.

Лидером месяца стал Volkswagen (3,7 тыс.), на втором месте Skoda (1,848 тыс.), на третьем - Renault с результатом (1,821 тыс.).

Высоким спросом также пользовались автомобили марок Opel (1,777 тыс.) и Ford (1,55 тыс.).

Наиболее популярными марками импортного секонд-хенда в апреле были: Volkswagen Passat – 1,514 тыс. ед., Skoda Octavia – 1,15 тыс. и Renault Megane – 1,138 тыс.

По данным ассоциации, всего за четыре месяца текущего года регистрации подержанных иномарок возросли в 8,2 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 206,93 тыс. ед.