Экономика

16:49 07.05.2019

Растаможенные б/у иномарки охватили 77% апрельского рынка легковых авто

2 мин читать
Растаможенные б/у иномарки охватили 77% апрельского рынка легковых авто

Первичные регистрации подержанных легковых автомобилей в Украине в апреле текущего года возросли в 3,5 раза по сравнению с апрелем прошлого года - до 22,5 тыс. ед., при этом их доля на рынке легковых авто (с учетом новых) увеличилась на 28 п.п., составив 77%, информирует ассоциация "Укравтопром".

По ее данным, половину этих регистраций составили автомобили старше 10 лет.

Как сообщалось, в текущем году рекорд регистраций подержанных авто зафиксирован в феврале (22 февраля закончился срок льготной легализации автомобилей на еврономерах) – 85 тыс. ед., или почти 14 раз больше, чем в феврале-2018.

Выбирая б/у-шную иномарку в апреле, украинцы отдавали предпочтение автомобилям с дизельными двигателями – их доля составила 53% первичных регистраций импортированных авто с пробегом, тогда как доля авто с бензиновыми авто - 35%, автомобилей с ГБО – около 9%, и 3% пришлось на электромобили и гибриды.

Лидером месяца стал Volkswagen (3,7 тыс.), на втором месте Skoda (1,848 тыс.), на третьем - Renault с результатом (1,821 тыс.).

Высоким спросом также пользовались автомобили марок Opel (1,777 тыс.) и Ford (1,55 тыс.).

Наиболее популярными марками импортного секонд-хенда в апреле были: Volkswagen Passat – 1,514 тыс. ед., Skoda Octavia – 1,15 тыс. и Renault Megane – 1,138 тыс.

По данным ассоциации, всего за четыре месяца текущего года регистрации подержанных иномарок возросли в 8,2 раза по сравнению с тем же периодом 2018 года, до 206,93 тыс. ед.

Теги: #авто #иномарки #продажа #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 07.05.2019
Собрание судей ВАКС избрало судью Крука заместителем Танасевич и утвердило шестерых следственных судей

Собрание судей ВАКС избрало судью Крука заместителем Танасевич и утвердило шестерых следственных судей

17:00 07.05.2019
От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный

От взрыва гранаты в Марганце погиб человек, пострадали еще трое, в том числе патрульный

16:48 07.05.2019
"Киевтеплоэнерго" отменил тендер на ОСАГО

"Киевтеплоэнерго" отменил тендер на ОСАГО

16:45 07.05.2019
Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

Ранившему офицера спецназа полиции в Харькове мужчине объявлено о подозрении, ему грозит до 8 лет тюрьмы

16:44 07.05.2019
"Атомные энергетические системы Украины" объявили о намерении разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд

"Атомные энергетические системы Украины" объявили о намерении разрабатывать Сафоновское месторождение урановых руд

16:42 07.05.2019
Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 26,34 грн/$1

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 26,34 грн/$1

16:39 07.05.2019
"Киевмедспецтранс" заявил о намерении застраховать в "УПСК сотрудников от НС на транспорте

"Киевмедспецтранс" заявил о намерении застраховать в "УПСК сотрудников от НС на транспорте

16:39 07.05.2019
Киев против отмены паевых взносов без компенсации их для бюджета

Киев против отмены паевых взносов без компенсации их для бюджета

16:11 07.05.2019
Выплаты по временной нетрудоспособности в I кв. получил около 1 млн чел.

Выплаты по временной нетрудоспособности в I кв. получил около 1 млн чел.

16:04 07.05.2019
Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Зеленский обсудил с Пинчуком прозрачность правил и ответственность бизнеса перед страной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд объявил перерыв до 4 июня в деле по иску экс-акционеров ПриватБанка о признании недействительным договора его купли-продажи

"Укрпродукт" ожидает GBP0,12 млн чистой прибыли за 2018г

ГФС в апреле предоставила EUR0,8 млн рассрочки НДС на импортное оборудование

НАБУ завершило расследование фактов завладения 93 млн грн "Укрзализныци"

Повышенные пошлины на китайские товары вступят в силу в США с пятницы

ПОСЛЕДНЕЕ

Великобритания обходилась без угольной энергетики рекордное количество дней

Porsche оштрафована на 535 млн евро по делу о нарушении контроля уровня выбросов

Украина, вероятнее всего, не получит транш МВФ в 2019г

Китай готовит реорганизацию продовольственных госкомпаний Sinograin и Cofco

Украина в за 4 мес. сократила валютную выручку от экспорта черных металлов на 8,8%

Alstom увеличила прибыль в 2019 фингоду, повысила дивиденды

УкрСиббанк направит на выплату дивидендов 2,527 млрд грн за 2018г

НБУ 2-3 мая купил на межбанке $20 млн

Хмельницкая биотопливная электростанция опубликовала проект биостанции на соломе тепловой мощностью 130 МВт

UTG и DC Evolution объединили свои офисы и переехали в БЦ Gulliver

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА