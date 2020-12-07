"Онур" начал обустраивать дорожное покрытие на Запорожском мосту, проезд планируют открыть до конца года

Компания Onur Taahhut начала работы по обустройству дорожного покрытия на первой секции автотранспортной магистрали мостов в Запорожье - на балочном мосту через реку Старый Днепр.

Как отмечается в сообщении Государственного агентства автодорог Украины ("Укравтодор") в понедельник, подрядчик начал работы по укладке нижнего слоя дорожного покрытия из гусасфальта по технологии, которая позволяет укладывать литой материал при низких температурах: для этого поверхность основания прогревают или используют зимние модификаторы к битуму.

В конце прошлой недели мостостроители начали наносить гидроизоляцию на проезжей части моста через Старый Днепр и на подходах к нему, работы ведутся круглосуточно семь дней в неделю.

Проезд по балочному мосту должен открыться в декабре 2020 года.

"На второй секции строительства в районные Кривой бухты будет работать плавучий кран LK-600, который является одним из самых мощных в Европе. Это 148-метровая машина, которая должна транспортировать шесть секций моста, общей массой 4334 тонн, от площадки сбора в Кривой бухте по Днепру. Ее привлекают также для монтажа секций пролетного строения вантового моста", - отметили в "Укравтодоре".

Запорожский мост - общее название девятикилометровой магистрали непрерывного движения, которая состоит из шести транспортных развязок, включающих 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.