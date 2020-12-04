"Нова пошта" запустила Харьковский инновационный терминал в тестовом режиме

Компания "Нова пошта", лидер экспресс-доставки в Украине, запустила Харьковский инновационный терминал в тестовом режиме.

Как отмечается в сообщении компании, этот терминал стал четвертым инновационным терминалом компании в Украине и вторым по величине после Киевского инновационного терминала.

Строительство объекта площадью более 19 тыс. кв. м продолжалось 1,5 года. Как и другие инновационные терминалы "Новой пошты", Харьковский терминал оснащен автоматизированным оборудованием голландской компании Vanderlande, способным обрабатывать 8,5 тыс. посылок в час. Терминал оборудован также 31 специальным телескопическим конвейером, с помощью которых осуществляется выгрузка и загрузка отправлений непосредственно в автомобиль. Общая мощность терминала - до 20 тыс. посылок в час.

"Инвестиции в инфраструктуру - это необходимость для компании, чтобы эффективно сортировать посылки, объемы которых существенно растут из года в год и в этом уже выросли на 30%. Открытие Харьковского терминала поможет нам распределить логистические потоки в восточном направлении и сохранить скорость доставки", - комментирует СЕО "Новой пошты" Александр Бульба.

Харьковский терминал будет сортировать отправления для Харькова, а также Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

В настоящее время терминал работает в тестовом режиме - синхронизируются все процессы терминальной логистики "Новой пошты": меняются логистические направления и информационная структура, происходит распределение потока отправлений.

"Нова пошта" планирует запустить его в штатном режиме уже на следующей неделе.

На терминале к настоящему времени работает 350 сотрудников и компания дополнительно ищет еще около 200 сотрудников - грузчиков и сортировщиков посылок.

К концу 2021 года "Нова пошта" планирует построить 16 терминалов разных категорий и еще три реконструировать.

Как сообщалось, с 11 мая 2020 года "Нова пошта" начала размещение облигаций серии "В" на 700 млн грн. Привлеченные от размещения средства "Нова пошта" планирует инвестировать в развитие. В частности, средства будут направлены на новое сортировочное оборудование для инновационных терминалов в крупных городах и областных центрах.

Основанная в 2001 году ГК "Нова Пошта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине. Сеть компании состоит из около 7 тыс. отделений по всей стране.