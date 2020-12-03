Рада приняла закон "О внутреннем водном транспорте"

Верховная Рада в целом поддержала законопроект "О внутреннем водном транспорте".

За законопроект №1182-1-д во втором чтении и в целом проголосовали 276 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.

"Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки - и создать эффективную речную логистику. Мы учли предложения бизнеса и совместно доработали этот законопроект во время его подготовки ко второму чтению. Благодарен всем, кто был неравнодушен и присоединился к этому процессу, а также народных депутатов за принятое решение", - прокомментировал принятие документа министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, новый закон о внутреннем водном транспорте позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год, что приведет к экономическому эффекту для государства в 13-16 млрд грн ежегодно, а также позволит повысить конкуренцию на рынке, увеличить инвестиции благодаря равным условиям и прозрачным правилам, создать новые рабочие места.

Кроме того, переход части груза с автодорог на реки поможет значительно разгрузить их, снизить затраты на их ремонт.

Законопроект даст возможность создать Государственный фонд развития внутренних водных путей для обеспечения надлежащего технического состояния судоходных шлюзов на Днепре, более 75% из которых сейчас изношены, обеспечить развитие пассажирских речных перевозок, в том числе международных.

Новое законодательство, по мнению министра, будет стимулировать судостроение и восстановление украинских предприятий, а также либерализацию рынка водных перевозок за счет допуска судов под иностранным флагом, что, в свою очередь, будет стимулировать международную торговлю.

Помимо этого, принятие закона поможет провести дерегуляцию отрасли путем введения бесплатного прохождения шлюзов и частичного освобождения судов внутреннего плавания от сборов в морских портах, упростить административные процедуры при регистрации судов и выдачи квалификационных документов, а также имплементировать европейские нормы и привести украинское законодательство в соответствие с европейским.

Документ также увеличивает существующие штрафы за нарушение правил охраны порядка и безопасности плавания на морском транспорте, нарушение правил пользования морскими судами, правил пожарной безопасности и т.п., одновременно распространяя действие этих статей на внутренний водный транспорт.

Среди прочего, устанавливается ряд новых штрафных санкций за нарушение порядка работы внутреннего водного транспорта, вводится регулирование пользования водными мотоциклами.

Как сообщалось, ранее глава делегации ЕС в Украине Матти Маасикас заявлял, что принятие проекта закона "О внутреннем водном транспорте" является важной вехой в реализации транспортной главы Соглашения об ассоциации Украина- ЕС.

Источник: https://t.me/vladyslavkryklii/261, https://www.youtube.com/watch?v=7dgX5qrQvlQ