Экономика

08:00 26.11.2020

Минфин заявил о завершении переговоров с МВФ по проекту госбюджета-2021

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Минфин заявил о завершении переговоров с МВФ по проекту госбюджета-2021

Министерство финансов Украины завершило переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) в отношении основных параметров проекта государственного бюджета на 2021 год, сообщила пресс-служба Минфина.

"Министерство финансов успешно завершило переговоры с МВФ относительно основных параметров проекта госбюджета на 2021г., что было одной из главных предпосылок для начала первого просмотра совместной с МВФ программы Stand-by для Украины, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ и получения очередного транша", - говорится в сообщении.

Как сообщается, основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей - рамки доходов, расходов и дефицита.

Отмечается, что Минфин проводил ежедневные консультации с экспертами Фонда о возможностях финансирования дефицита и приоритетных расходов бюджета в 2021 году.

"В целом, параметры бюджета-2021 совпадают с оценками специалистов Фонда, было важным для продолжения успешного сотрудничества между Украиной и МВФ", - подчеркнули в Минфине.

 

Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/minfin_uspishno_zavershiv_peregovori_z_mvf_shchodo_proektu_derzhbiudzhetu_na_2021_rik-2565

Теги: #переговоры #украина #минфин #мвф
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