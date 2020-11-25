В Окружной админсуд Киева поступил еще один иск об отмене карантина выходного дня, с Кабмина просят взыскать 500 тыс. грн морального ущерба

Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск жителя Черниговской области к Кабинету министров Украины об отмене постановления правительства о карантине выходного дня, сообщает пресс-служба ОАСК.

"Среди требований иска - отменить постановление правительства, которым был введен карантин выходного дня. В частности, речь идет об обжаловании изменений в постановление Кабмина "Об установлении карантина и введение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", внесенных 11 ноября 2020 года", - сказано в сообщении.

Кроме того, истец также просит взыскать с Кабинета министров в его пользу компенсацию за причиненный моральный ущерб в размере 500 тыс. грн.

Суд решает вопрос открытия производства по административному делу.

Ранее в ОАСК поступило три иска об обжаловании карантина выходного дня. Сейчас открыто производство по делам по двум искам.