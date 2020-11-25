Экономика

14:55 25.11.2020

SkyUp выполнит нерегулярный рейс Киев – Баку - Киев

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Авиакомпания SkyUp (Киев) 30 ноября 2020 года выполнит нерегулярный рейс по маршруту Баку (Азербайджан) – Киев.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, стоимость билетов стартует от 9067 грн.

SkyUp отмечает, что согласно последнему обновлению списка стран "красной" и "зеленой" зоны распространения COVID-19, который обнародовало Министерство здравоохранения Украины 6 ноября 2020 года, Азербайджан остается в "зеленой" зоне.

После въезда в Украину из Азербайджана не нужно самоизолироваться или сдавать ПЦР-тест. Однако пассажирам необходимо иметь страховой полис, что предусматривает лечение от коронавируса.

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Интерфакс-Украина
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