SkyUp выполнит нерегулярный рейс Киев – Баку - Киев

Авиакомпания SkyUp (Киев) 30 ноября 2020 года выполнит нерегулярный рейс по маршруту Баку (Азербайджан) – Киев.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, стоимость билетов стартует от 9067 грн.

SkyUp отмечает, что согласно последнему обновлению списка стран "красной" и "зеленой" зоны распространения COVID-19, который обнародовало Министерство здравоохранения Украины 6 ноября 2020 года, Азербайджан остается в "зеленой" зоне.

После въезда в Украину из Азербайджана не нужно самоизолироваться или сдавать ПЦР-тест. Однако пассажирам необходимо иметь страховой полис, что предусматривает лечение от коронавируса.