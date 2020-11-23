Экономика

15:14 23.11.2020

Более 30% всех медикаментов заказывают жители сел и поселков городского типа – "Нова Пошта"

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Более 30% всех медикаментов заказывают жители сел и поселков городского типа – "Нова Пошта"

Более 30% всех медикаментов, которые доставляет группа компаний "Нова Пошта", заказывают жители сел и поселков городского типа.

Как сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в понедельник, с момента запуска услуги компания доставила уже 400 тыс. посылок с медикаментами и сопутствующими товарами. При этом объемы доставки лекарств клиентам, проживающим в сельской местности, продолжают расти: если в августе компания доставляла в села 20% всех посылок с медикаментами, то уже в ноябре эта доля выросла до 32%.

"В этом году мы продолжили фокусироваться на расширении своей сети в селах, и рост спроса на доставку лекарств в сельской местности только подтверждает правильность нашего решения. Еще в начале карантина мы заручились партнерством крупнейших онлайн-аптек, предлагающих нашим клиентам широкий выбор лекарств, медицинских товаров, витаминов и тому подобное. Ведь в период пандемии гораздо безопаснее заказать медикаменты в интернете, выбрав предложение с оптимальной ценой и получить посылку рядом с домом, чем ехать за ними в райцентр", - цитирует пресс-служба СЕО "Новой Пошты" Александра Бульбу.

Компания отмечает, что заказать доставку можно двумя способами: в отделение или курьером домой. Однако с началом сезона вирусно-респираторных заболеваний клиенты все чаще отдают предпочтение адресной доставке: в ноябре 27% всех заказов лекарств доставляли курьеры.

Наибольшим спросом, по данным компании, доставка медикаментов пользуется у жителей Киевской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей.

"Нова Пошта" запустила услугу доставки лекарств в апреле 2020 года.

Теги: #лекарства #нова_пошта #доставка
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