Банки в Украине без проблем перенесли первый "карантин выходного дня" – глава НБУ

Украинские банки без проблем перенесли первый "карантин выходного дня", сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в Facebook во вторник.

"Первые "карантинные выходные" прошли для банков без проблем. Правительство разрешило работать в карантин "выходного дня" (с 14 по 30 ноября) банкам, страховым компаниям и почтовым операторам", – написал он.

Шевченко добавил, что Нацбанк, в свою очередь, не вводил ограничения на работу финучереждений и на их операции.

"Вы можете без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате", – указал он.

По его словам, дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали свою работу и в минувшие выходные.

"Важно понимать карантин – это вынужденный шаг для сохранения здоровья граждан", – резюмировал он.

Как сообщалось, Кабмин 11 ноября ввел ряд карантинных ограничений, в частности запретил массовые мероприятия при наличии свыше 20 чел., плановые госпитализации, работу развлекательных заведений, а также ввел карантин выходного дня с 14 до 30 ноября.