Экономика

14:25 16.11.2020

ДТЭК выплатит 800 тыс. грн победителям конкурса мини-грантов "Громада своими руками "

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ДТЭК выплатит 800 тыс. грн победителям конкурса мини-грантов "Громада своими руками "

Победителями конкурса мини-грантов "Громада своими руками " в 2020 году, который проводится при финансовой поддержке компании ДТЭК, стали 10 социальных проектов, которые получили финансирование на общую сумму 800 тыс. грн, сообщает пресс-служба компании.

В этом году участие в конкурсе приняли жители Мачуховской и Великосорочинской ОТГ Полтавской области – территорий деятельности нефтегазового бизнеса ДТЭК.

Среди победителей – инициативы в области здравоохранения, образования, благоустройства населенных пунктов, сотрудничества между городами и сельскими территориями. Для реализации проектов было создано 10 инициативных групп из числа активных жителей громад и привлечено более 70 волонтеров.

"В этом году мы расширили пути сотрудничества с громадами и впервые провели на территориях нашего присутствия конкурс "Громада своими руками". Приятно, что конкурс вызвал большой интерес среди жителей, которые проявили активность и реализовали 10 важных проектов с нашей помощью. Надеемся, в следующем году заявок на участие в конкурсе будет еще больше", – отметил руководитель отдела коммуникаций ДТЭК Нефтегаз Александр Шевелев.

Как подчеркнула директор по региональной политике ДТЭК Энерго Татьяна Оверина, цель ДТЭК – способствовать устойчивому развитию территорий. "Проект "Громада своими руками" позволяет поддержать предпринимательские и социальные инициативы на местах, улучшить уровень благоустройства территорий, создать дополнительные возможности для обучения и развития", – отметила Татьяна Оверина.

В ДТЭК напомнили, что цель конкурса "Громада своими руками" – помочь волонтерам, которые стремятся улучшить жизнь в своих громадах. Жители подавали заявки на реализацию проектов для благоустройства, после чего конкурсная комиссия определила победителей, которым было предоставлено финансирование. Конкурс проводился при поддержке ДТЭК уже в 8-й раз. За 2013-2019 годы по результатам конкурса финансирование получили более 1500 проектов.

 

Теги: #гранты #финансирование #дтэк #соцпроекты
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