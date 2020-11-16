НБУ упростил процедуру идентификации при выдаче выплат населению через операторов почтовой связи

Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру идентификации и верификации получателей пенсий, пособий и субсидий, других выплат населению через операторов почтовой связи, сообщила пресс-служба НБУ в понедельник.

"Отныне работник оператора почтовой связи во время выплаты на сумму от 5 тыс. до 30 тыс. грн для идентификации и верификации должен только сверить идентификационные данные клиента с указанными в выплатных документах или бланках почтовых переводов", – говорится в сообщении.

Указывается, что после сверки клиент и представитель почтового оператора проставляют собственноручные подписи в выплатных документах.

Соответствующие изменения внесены постановлением правления НБУ от 12 ноября 2020 №145, которое обнародовано на сайте центробанка и вступает в силу с 14 ноября 2020 года.