Экономика

16:43 02.11.2020

Глава Госинспекции градостроительства Васильченко считает свое отстранение незаконным

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Глава Госинспекции градостроительства Васильченко считает свое отстранение незаконным

Глава Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Украины Юрий Васильченко считает немотивированным и незаконным свое отстранение от должности распоряжением правительства.

"Отстранение незаконное, поскольку в соответствии с действующим законодательством оно возможно с одновременным открытием дисциплинарного производства или при наличии протокола о коррупционном правонарушении. Ничего этого и близко нет. Более того, теперь на меня давят и заставляют написать заявление об увольнении задним числом", – написал Васильченко в Facebook в понедельник.

По его словам, реформа в сфере градостроительства, в рамках который была ликвидирована Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ), столкнулась с сопротивлением со стороны крупных застройщиков и Минрегиона.

"Параллельно с внедрением реформы, силами, не заинтересованными в ликвидации коррупции в градостроительстве, был запущен процесс отмены реформы. Введение изменений в градостроительство столкнулось с активным сопротивлением со стороны ряда кругов среди крупных застройщиков. А со стороны Министерства развития громад и территорий началось бюрократическое затягивание внедрения реформы", – считает чиновник.

Соответствующее заявление о незаконности распоряжения правительств об отстранении чиновник Васильченко направил президенту, премьер-министру и Кабинету министров, а также в Нацагентство по вопросам госслужбы.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 22 октября отстранил Юрия Васильченко с должности главы ГИГ и Алексея Башкирова с должности главы Государственной сервисной службы градостроительства Украины. Также правительство признало утратившим силу распоряжение о временном исполнении обязанностей главы ГАСИ Богданом Федоренко, позже назначив врио Ирину Король.

Ранее в мае 2020 года Кабмин назначил Васильченко главой ГИГ, уволив его с должности главы ГАСИ, которую он занимал с марта-2020.

Теги: #недвижимость #гигу #градостроительство
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