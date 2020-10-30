Экономика

09:23 30.10.2020

Выручка Amazon в III кв. была рекордной, прибыль за 9 месяцев превысила показатель за 2019г

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Выручка Amazon в III кв. была рекордной, прибыль за 9 месяцев превысила показатель за 2019г

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. получил в третьем квартале рекордную выручку, а чистая прибыль за девять месяцев уже превзошла показатель за весь 2019 год.

Как сообщается в пресс-релизе Amazon, чистая прибыль в июле-сентябре практически утроилась и составила $6,331 млрд, или $12,37 в расчете на акцию, по сравнению с $2,134 млрд, или $4,23 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка подскочила на 37% - до $96,145 млрд против $69,981 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $7,41 на акцию при выручке в $92,78 млрд.

Продажи в Северной Америке в минувшем квартале выросли до $59,373 млрд с $42,638 млрд годом ранее, за рубежом - до $25,171 млрд с $18,348 млрд. Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) подскочила до $11,602 млрд по сравнению с $8,995 млрд годом.

В январе-сентябре чистая прибыль Amazon увеличилась до $14,109 млрд с $8,32 млрд за тот же период прошлого года. При этом в целом за 2019 год компания получила рекордную прибыль в размере $11,59 млрд.

Пандемия COVID-19 и самоизоляция населения привели к существенному повышению онлайн-покупок, при этом впереди еще традиционный сезон активного шопинга в период рождественских и новогодних праздников, что будет способствовать хорошим результатам компании в последнем квартале года, отмечает MarketWatch.

Amazon прогнозирует, что в четвертом квартале выручка будет находиться в диапазоне от $112 млрд до $121 млрд (рост на 28-38% в годовом выражении). Операционная прибыль ожидается на уровне $1-4,5 млрд по сравнению с $3,9 млрд в октябре-декабре 2019 года, сообщается в отчетности.

Между тем котировки акций компании снизились на электронных торгах в четверг на 1,7% после публикации отчетности. Рыночная стоимость Amazon с начала текущего года взлетела почти на 73% и превышает сейчас $1,6 трлн, фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период прибавил всего 1,3%.

Теги: #amazon #финрезультат
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