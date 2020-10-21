Конкуренция в острове БуТЭС повысится после интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E – эксперт

После интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E конкуренцию Бурштынской ТЭС помимо импортеров создадут другие ТЭС, а также АЭС и гидроэлектростанции, считает советник министра энергетики Сергей Чех.

"Выполнение поручения относительно формирования более конкурентного рынка острова Бурштынской ТЭС по сравнению с существующим возможно! Оно должно состояться путем полномасштабного объединения энергосистем Украины и ENTSO-E и объединения таким образом в единую торговую зону острова БуТЭС и производителей электроэнергии остальной части энергосистемы Украины", – написал он на своей странице в Facebook в среду.

По словам Чеха, после такого объединения конкурентами БуТЭС будут не только импортеры с ЕС, но и другие производители электроэнергии в Украине, в том числе и ТЭС, имеющие меньшие затраты на транспортирование угля, а также атомные и электростанции.

Кроме того, считает он, развитию конкурентной среды будет способствовать внедрение скоординированных аукционов по распределению пропускной способности межгосударственных линий электропередач.

Ранее в СМИ была распространена информация о поручении президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю обеспечить повышение конкуренции в острове Бурштынской ТЭС и привлечь с этой целью Антимонопольный комитет.

Как сообщалось, ДТЭК считает предварительные выводы Антимонопольного комитета о монопольных злоупотреблениях компаний группы на региональном рынке коммерческой продажи электроэнергии и балансирования в торговой зоне острова Бурштынской ТЭС (БуТЭС) необоснованными и безосновательными.

С 2002 года с европейской энергосистемой синхронизирована работа "Бурштынского острова", который частично обеспечивает электроснабжение трех областей Западной Украины (Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской), а также экспорт/импорт электроэнергии (Словакия, Венгрия и Румыния).

"ДТЭК Захидэнерго" эксплуатирует 23 энергоблока на Бурштынской, Ладыжинской и Добротворской ТЭС суммарной установленной мощностью 4628,5 МВт. Структурам СКМ Рината Ахметова принадлежит 97,2% акций "ДТЭК Захидэнерго".

Назначенный в марте текущего года премьер-министром Денис Шмыгаль с 2017 года работал в "ДТЭК Захидэнерго": сначала заместителем гендиректора по социальным вопросам, а с начала 2018 года – еще и директором Бурштынской ТЭС.