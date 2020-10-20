Экономика

15:45 20.10.2020

SkyUp запускает формат коротких путешествий CityBreak в Дубае

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SkyUp запускает формат коротких путешествий CityBreak в Дубае

Авиакомпания SkyUp Airlines (Киев) запускает формат коротких путешествий CityBreak в Дубае с возможностью для пассажиров самостоятельно выбирать дату и количество дней поездки на сайте авиакомпании.

"В зависимости от полетной программы пассажиры могут выбрать разное количество дней пребывания в Дубае. Так, на ближайшие даты в октябре доступны путешествия на две-три ночи, а те, кто планирует отдых в ноябре или декабре, смогут по желанию остаться в Дубае и на четыре ночи", - отмечается в сообщении авиакомпании, распространенном во вторник.

Формат CityBreak позволяет приобрести билеты и забронировать отель по специальной цене.

В Украине SkyUp представила CityBreak в 2020 году и сегодня он доступен в Дубае или Стамбуле.

В компании подчеркивают, что для поездки в Дубай с 1 августа 2020 года нужно предоставить оригинал отрицательного результата ПЦР-тестирования на английском языке с печатью лаборатории, сделанного не более чем за 96 часов до прибытия в ОАЭ.

Сертификат должен быть предоставлен только аккредитованными в Украине медицинскими учреждениями. Это требование не применяется в отношении детей в возрасте до 12 лет и пассажиров, имеющих среднюю или тяжелую формы инвалидности.

Также необходимо иметь полис медицинского страхования, покрывающий возможные расходы, связанные с лечением Covid-19 на территории страны, установить мобильное приложение Covid19 – DXB Smart App и зарегистрироваться в нем для дальнейшего возможного общения с органами здравоохранения ОАЭ.

Теги: #skyup #дубаи
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