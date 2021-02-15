Зеленский посетил павильон Украины на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты посетил Всемирную международную выставку "Экспо-2020" в г.Дубай, где ознакомился с презентацией национального павильона и экспозиции Украины на выставке, сообщается на сайте главы государства в понедельник.

"Для Украины очень важно быть высоко представленной на выставке такого уровня. Мы - среди крупнейших экспортеров аграрной продукции в мире и делаем значительный вклад в продовольственную безопасность многих стран", - подчеркнул Зеленский.

На мероприятие прибыли министр экономики ОАЭ и другие должностные лица этой страны, говорили о важности сотрудничества в сфере торговли, в частности аграрной продукцией.

Отмечается, что украинский павильон заработает в тестовом режиме в начале августа 2021 года. Здание общей площадью 2600 кв. м в четыре этажа высотой 15 м будет оформлено с использованием украинской стилистики и орнамента, а архитектурный образ павильона воплощает идею колоса пшеницы. На входе в павильон будет расположен пшеничное поле в виде карты Украины.

"От агрохабов к блокчейнам - такую Украину представляет наш павильон на Всемирной выставке "Экспо" в Дубае", - отметил президент.

В павильоне будут зоны, посвященные культуре и современному украинскому искусству.

Зеленский также ознакомился с экспозицией павильона Sustainability, посвященного вопросам эффективного и рационального решения глобальных проблем устойчивого развития планеты.

Глава Украинского государства находится с официальным визитом в ОАЭ 14-15 февраля.