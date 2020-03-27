МАУ отменяет спецрейс из Дубая 28 марта, ждет от правительства разъяснения о механизме эвакуации украинцев

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет специальный рейс PS1174 Дубай – Киев, запланированный на 28 марта в связи с неопределенностью режима выполнения спецрейсов после 27 марта.

"Два дня назад правительство Украины приняло решение полностью запретить выполнение всех пассажирских перевозок, в том числе международных эвакуационных рейсов в Украину с 00:00 28 марта. Сегодня мы в МАУ все еще не имеем четкого разъяснения авиационных властей относительно режима выполнения спецрейсов 28 и 29 марта, билеты на которые были приобретены фактически до вышеупомянутого решения. В связи с неопределенностью, МАУ вынуждена отменить спецрейс PS1174 Дубай - Киев 28 марта", - сообщается на странице авиакомпании в Facebook в пятницу.

МАУ отмечает, что в настоящее время ожидает ответа правительства относительно механизма эвакуации граждан в Украину.

"Как только получим такое разрешение, сразу же, без каких-либо дополнительных доплат и сборов, перебронируем ваши билеты на новые рейсы и доставим вас к вашим родным и близким", - подчеркнули в авиакомпании.