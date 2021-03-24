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11:18 24.03.2021

Самую большую в мире картину продали на аукционе в Дубае за $62 млн

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Самую большую в мире картину продали на аукционе в Дубае за $62 млн

Самая большая в мире картина на холсте "Путешествие человечества" ушла с молотка за $62 млн на аукционе в Дубае, сообщают ближневосточные СМИ.

Картина кисти британского художника Саши Джафри занимает площадь свыше 1,5 тыс. кв.м, что сопоставимо с четырьмя баскетбольными площадками, отмечается в сообщениях.

Картина состоит из 70 частей. Изначально планировалось, что ее будут продавать на торгах именно по частям. Однако полотно целиком приобрел француз Андре Абдун, проживающий в Дубае и возглавляющий компанию, специализирующуюся на криптовалюте.

Организаторы торгов указали, что вырученная сумма в два раза превысила ожидаемую. Часть средств планируется отдать на благотворительность.

"Путешествие человечества" признана Книгой рекордов Гиннеса как самая большая картина на холсте. Свою работу Саша Джафри завершил в конце сентября 2020 года, она основана на рисунках детей из 140 стран, которые направляли онлайн свои работы художнику во время пандемии коронавируса COVID-19.

Теги: #картина #дубаи #продажа #рекорд
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