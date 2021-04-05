В Дубае задержали 11 украинок за нарушение норм общественной морали – МИД

В Объединенных Арабских Эмиратах задержаны 11 гражданок Украины, консульство Украины в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"3 апреля полиция Дубая задержала группу лиц в связи с нарушением норм общественной морали. По предварительной информации, среди задержанных - одиннадцать гражданок Украины", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам спикера МИД, украинское консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями для обеспечения соблюдения прав украинок и выяснения всех обстоятельств этого дела. Николенко добавил, что 6 апреля украинский консул должен посетить задержанных.

Ранее информация о задержании украинок появилась в СМИ. Поводом для задержаний якобы стал видеоролик, в котором девушки позируют обнаженными на балконе высотного здания в курортном районе Дубай Марина.