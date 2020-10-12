"Киевгорстрой" планирует завершить аудит недостроев "Аркады" в ноябре

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" (КГС) планирует завершить аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" в ноябре 2020 года.

"На сегодняшний день аудит продолжается, подсчитано только сумму средств, которая может поступить от продажи не проданных квадратных метров и доплат по рассрочкам. Но еще нет окончательной цифры, необходимой именно для достройки жилых комплексов. Поэтому аудит не закончен, ведутся конечные подсчеты. Окончательная информация о результатах аудита объектов "Аркады" будет обнародована "Киевгорстроем" в ноябре", – сообщается на сайте "Киевгорстроя".

Компания также опровергает распространенную ранее в СМИ информацию о результатах аудита, согласно которым необходимо 7 млрд грн для достройки объектов.

Кроме того, инвесторы жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" намерены 16 октября провести митинг в Киеве с перекрытием ул. Крещатик, выступая против покрытия дефицита финансирования строительства за счет доплат инвесторов.

"Объединенный Актив категорически не согласен с таким предложением варианта достройки наших объектов и выступает против доплат. ОА категорически настаивает, что земля Осокорков-Центральных и прибыль от нее должны перейти тому застройщику, который будет нас достраивать. Именно из прибыли от этой земли (путем привлечения предварительной инвестиции) и должна осуществляться достройка существующих объектов без доплат", – сообщается на сайте Объединения инвесторов банка "Аркада".

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), на март-2020 являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

Как сообщалось, 25 августа Национальный банк Украины отнес АО "АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных.

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45-е место (1,877 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.