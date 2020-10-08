Совет НБУ выразил недоверие Рожковой и Сологубу в связи с нарушением one voice policy Нацбанка – Глава НБУ

Совет Национального банка Украины (НБУ) принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу в связи с нарушением ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка, сообщил глава центробанка Кирилл Шевченко.

"Основой взаимодействия НБУ (...) является стратегия коммуникаций. (...) Одним из принципов этой стратегии является политика "единого голоса" (One voice policy). Это значит, что мы как команда единомышленников в НБУ должны придерживаться единой позиции (...) Учитывая, что отдельные члены нашей команды нарушили нашу политику коммуникаций, и было принято решение Совета НБУ", – сказал он в интервью изданию ZN.ua.

По его словам, несогласованность в коммуникациях формирует у участников рынка неверные ожидания, не способствует построению доверия к действиям центрального банка и может навредить взаимопониманию с международным партнерами, в частности, с МВФ.

"Вообще это история нарушения внутренних процедур, а не политического давления", – добавил глава НБУ.

Как сообщалось, Совет НБУ 2 октября решил вынести выговор и выразить недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и замглавы – Дмитрию Сологубу.

Ранее информированный источник сказал агентству "Интерфакс-Украина", что глава НБУ Кирилл Шевченко, который, согласно должности, также входит в Совет, голосовал "за" принятие соответствующих решений.

Вместе с тем источник уточнял, что основанием для соответствующих решений стала публикация в Kyiv Post и фраза Сологуба в интервью агентству "Интерфакс-Украина": "Нацбанк фактически вернулся в ситуацию 2015 года, в которой он уже был, когда кредит доверия от МВФ нужно приобретать практически "с нуля".

Как сообщалось, глава НБУ Яков Смолий 1 июля 2020 года подал в отставку из-за политического давления. Вместо него 16 июня Верховная Рада назначила экс-главу государственного Укргазбанка Кирилла Шевченко.

На внеочередных заседаниях 22 июля, 3 и 26 августа соответственно Совет НБУ прекратил полномочия заместителей главы центробанка Олега Чурия (ввиду истечения срока полномочий), Сергея Холода и Романа Борисенко (оба подали заявления об увольнении по собственному желанию).

Вместо них были назначены экс-замминистра финансов Юрий Гелетий, экс-директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан и экс-руководитель направления по юридической координации деятельности главного офиса ПриватБанка Ярослав Матузка, кандидатуры которых подал новый глава НБУ Шевченко.

Из команды Смолия в составе правления Нацбанка на сегодня остались только Сологуб и Рожкова.

Кроме того, ранее глава Совета НБУ Богдан Данилишин советовал Шевченко "определиться с членами правления бывших глав НБУ".