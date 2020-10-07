Экономика

13:23 07.10.2020

Нацбанк Украины будет вводить норматив NSFR постепенно с I кв.-2021

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Нацбанк Украины будет вводить норматив NSFR постепенно с I кв.-2021

Национальный банк Украины (НБУ) будет вводить норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR) для банков начиная с первого квартала 2021 года до постепенного достижения банками норматива NSFR на уровне 100%, сообщила пресс-служба регулятора в среду. 

"Новый норматив NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более длинные по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования", – говорится в сообщении. 

Отмечается, что с графиком достижения банками норматива NSFR на уровне 100% НБУ определится в ноябре, после получения результатов тестовых расчетов. 

Как сообщалось, согласно постановлению НБУ от 24 декабря 2019 года, норматив (NSFR) должен быть введен с 1 января 2021 года и рассчитываться в тестовом режиме ежемесячно с 1 августа текущего года. 

Теги: #норматив #нбу #банки
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