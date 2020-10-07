Экономика

11:44 07.10.2020

НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу э/э на декабрь на 30%, ждет предложений по его оптимизации

2 мин читать
НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении тарифа на передачу э/э на декабрь на 30%, ждет предложений по его оптимизации

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила проект постановления о повышении на декабрь 2020 года тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии до 312,76 грн/МВт-ч.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии в среду и будет обнародовано с целью получения предложений к нему для окончательного принятия решения.

Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк в ходе заседания отметил, что комиссия рассчитывает на профессиональное обсуждение проекта изменения тарифа и ждет предложений относительно его оптимизации от участников рынка электроэнергии.

Как сообщалось, согласно обоснованию к проекту, комиссия не может поддержать предложение НЭК от 28 сентября о повышении тарифа на передачу уже с 1 ноября, исходя, в частности, из установленного порядком формирования тарифа срока в 75 дней с момента подачи документов о его изменении до предполагаемой даты введения нового тарифа.

В то же время в обосновании отмечено, что некомпенсированные средства по статьям, определенным "Укрэнерго" для компенсации в тарифе на протяжении ноября-декабря, предусматривается учесть при принятии решения об установлении тарифа на передачу на 2021 год.

Кроме того, комиссия откорректировала предложенный "Укрэнерго" тариф в размере 313,07 грн/МВт-ч.

НЭК "Укрэнерго" по итогам открытого обсуждения изменений к тарифу на передачу 25 сентября приняла решение предложить НКРЭКУ повысить его на ноябрь-декабрь текущего года с 240,23 грн/МВт-ч до 313,07 грн/МВт-ч без учета дефицита госпредприятия "Гарантированный покупатель" по "зеленым" тарифам для промышленных СЭС, а также без учета спецтарифа для предприятий "зеленой" металлургии.

Выносимый на обсуждение проект изменений предполагал размер тарифа на уровне 640,48 грн/МВт-ч.

Глава НЭК Владимир Кудрицкий по итогам обсуждения разъяснил, что финальный уровень тарифа будет включать только неучтенные ранее затраты, связанные с компенсацией уплаченных налогов, дивидендов, аренды распределительного устройства на ЧАЭС, а также компенсации домашним СЭС.

В то же время в НЭК подчеркнули, что тариф на уровне 313,07 грн/МВт-ч возможен при условии предоставления в последние месяцы 2020 года нетарифных источников финансирования дефицита компании, связанного с ПСО по компенсации "зеленых" тарифов, кроме домашних СЭС, в пользу "ГарПока".

Теги: #укрэнерго #электроэнергия #нкрэку #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:07 02.10.2020
"Укрэнерго" в 2021г намерено инвестировать в развитие сетей свыше 7 млрд грн

"Укрэнерго" в 2021г намерено инвестировать в развитие сетей свыше 7 млрд грн

15:54 01.10.2020
ВИЭ-генерация получила позитивный сигнал от государства о погашении долгов, но проблемным вопросом остается определение источников – глава УВЭА

ВИЭ-генерация получила позитивный сигнал от государства о погашении долгов, но проблемным вопросом остается определение источников – глава УВЭА

15:31 30.09.2020
"Укрэнерго" и "ГарПок" в ближайшее время полностью рассчитаются за "зеленую" электроэнергию за август- Минэнерго

"Укрэнерго" и "ГарПок" в ближайшее время полностью рассчитаются за "зеленую" электроэнергию за август- Минэнерго

00:35 30.09.2020
Буславец на Нацсовете реформ раскритиковала утвержденные НКРЭКУ параметры стимулирующего тарифообразования

Буславец на Нацсовете реформ раскритиковала утвержденные НКРЭКУ параметры стимулирующего тарифообразования

19:18 28.09.2020
Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

Цена электроэнергии для населения в текущем году не изменится – Минэнерго

10:51 28.09.2020
"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

"ГарПок" выплатил 1,1 млрд грн производителям из ВИЭ за э/э, сгенерированную в августе и второй декаде сентября

13:30 24.09.2020
Власть должна изучить и поддержать план "Батькивщины" по тарифам – эксперт

Власть должна изучить и поддержать план "Батькивщины" по тарифам – эксперт

20:44 22.09.2020
НКРЭКУ разработала законопроект о предупреждении злоупотреблений на рынках э/э и газа в рамках синхронизации с еврорынками

НКРЭКУ разработала законопроект о предупреждении злоупотреблений на рынках э/э и газа в рамках синхронизации с еврорынками

18:37 21.09.2020
АМКУ рекомендовал крупному поставщику тепла и горячей воды в Киеве снизить плату за услуги

АМКУ рекомендовал крупному поставщику тепла и горячей воды в Киеве снизить плату за услуги

14:32 18.09.2020
"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло - Кучеренко

"Батькивщина" добилась, чтобы киевлянам уменьшили плату за тепло - Кучеренко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

UOKiK наложил на Газпром штраф в $7,6 млрд и $61 млн на 5 компаний, финансирующих "Северный поток 2", обязал прекратить контракты

Международные резервы Украины в сентябре упали на 8,7% - до $26,5 млрд из-за выплат по госдолгу и интервенций - Нацбанк

Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5,5% с восстановлением всего 1,5% в 2021г

Во время Саммита Украина-ЕС достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму €390 млн - Шмыгаль

Зона свободной торговли с ЕС должна соответствовать нынешним реалиям экономики Украины и ЕС – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

UOKiK наложил на Газпром штраф в $7,6 млрд и $61 млн на 5 компаний, финансирующих "Северный поток 2", обязал прекратить контракты

Международные резервы Украины в сентябре упали на 8,7% - до $26,5 млрд из-за выплат по госдолгу и интервенций - Нацбанк

"Нова Пошта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис" из-за злоупотребления мошенниками

"Новая пошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов

Всемирный банк прогнозирует спад ВВП Украины в 2020г на 5,5% с восстановлением всего 1,5% в 2021г

Польша угрожает Nord Stream 2 AG беспрецедентным решением

Состояние миллиардеров мира достигло рекордных $10,2 трлн - исследование PwC и UBS

В Великобритании появится должность спецпосланника премьера по вопросам торговли с Украиной - посол

Во время Саммита Украина-ЕС достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму €390 млн - Шмыгаль

Болгария затянула стройку продолжения "Турецкого потока" минимум на полгода, признает Газпром

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА