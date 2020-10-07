Во время Саммита Украина-ЕС достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму €390 млн - Шмыгаль

Во время Саммита Украина–ЕС в Брюсселе достигнуты договоренности и подписаны соглашения на общую сумму €390 млн, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина за последний год достигла больших успехов в имплементации Соглашения об ассоциации. Так вчера во время 22-го Саммита Украина - ЕС отметил президент Европейского совета Шарль Мишель. При участии президента Украины Владимира Зеленского и представителей правительства в Брюсселе были достигнуты новые договоренности и подписаны важные соглашения на общую сумму €390 млн", - написал Шмыгаль на своей странице в социальной сети Facebook.

В частности, среди них три соглашения с Европейским союзом, и именно: на €10 млн в рамках соглашения "Климатический пакет для стабильной экономики в Украине", которые будут направлены на различные мероприятия по развитию ресурсно эффективной, чистой и конкурентоспособной экономики, в частности путем поддержки энергоэффективности местного малого и среднего бизнеса, поддержки местных общин и создании совместного ресурсного центра по климатическим инновациям между Украиной и ЕС.

Также на €30 млн, которые предусмотрены соглашением "Программа ЕС "Крепкие регионы", пойдут на помощь восточным областям Украины для преодоления негативных последствий пандемии и российской агрессии, и на €20 млн, которое будут направлены на развитие благоприятной среды для работы гражданского общества и привлечения его к политическим процессам.

Еще два соглашения подписаны с Европейским инвестиционным банком, а именно: на €300 млн в рамках соглашения о финансировании проекта "Энергоэффективность общественных зданий в Украине", которые будут привлечены для реализации мероприятий, направленных на совершенствование процесса термомодернизации общественных зданий в Украине.

Также €30 млн займа, предусмотренные гарантийным соглашением "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпошты")" пойдут на закупку сортировочного оборудования и создание трех сортировочных объектов (в частности, строительство хаба во Львове) и 22 сортировочных депо в целом и на внедрение систем автоматического отслеживания передвижения грузов.

"Кроме того, были очерчены дальнейшие шаги активного сотрудничества и взаимодействия между Украиной и ЕС. Среди них и скорейшее подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, и "промышленный безвиз", и общая оценка в 2021 году достижений Украины целей Соглашения об ассоциации, что является отправной точкой к ее следующем обновлению", - добавил Шмыгаль.