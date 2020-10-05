Украина обсудила с ЮАР перспективы сотрудничества в сфере авиации и морского транспорта

Перспективы возможного дальнейшего сотрудничества между странами, в частности в сфере авиации и морского транспорта, обсудили министр инфраструктуры Владислав Криклий и Чрезвычайный и полномочный посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Украине Андре Гроеневальд.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, в ходе встречи, состоявшейся в Киеве в понедельник, глава украинского ведомства сообщил послу о заинтересованности Украины в развитии сотрудничества с ЮАР и дальнейшем углублении сотрудничества в сфере транспорта. Кроме того, Украина заинтересована в общей реализации проектов и развитии сотрудничества в отрасли инфраструктуры.

"Министр подчеркнул важность продолжения совместной работы обеих стран над проектом межправительственного соглашения о воздушном сообщении. Окончательный текст этого документа уже согласован, и сейчас Государственная авиационная служба Украины осуществляет его перевод для его дальнейшей внутригосударственной обработки", - указано в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили возможные совместные шаги в развитии сферы морского сотрудничества. Криклий положительно отметил стремление обоих государств совершенствовать действующую нормативно-правовую базу.

По данным ведомства, в настоящее время Украина и ЮАР прорабатываются два проекта соглашений: межправительственное соглашение между Украиной и ЮАР о морском торговом судоходстве, а также меморандум о признании дипломов/свидетельств специалистов моряков.