Экономика

18:08 01.10.2020

"ГарПок" полностью рассчитался с ВИЭ-генерацией за произведенную в августе электроэнергию

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"ГарПок" полностью рассчитался с ВИЭ-генерацией за произведенную в августе электроэнергию

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" 1 октября осуществило доплату за электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников (ВИЭ) в размере 178,5 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, таким образом, уровень расчетов за электроэнергию августа достиг 100%.

"В целом "Гарантированный покупатель" заплатил производителям электроэнергии из возобновляемых источников 5,19 млрд грн за сгенерированные в августе 1 087 тыс. МВт-ч чистой электроэнергии", - резюмировали в ГП.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" в ближайшее время аккумулируют необходимые средства для полного расчета с производителями "зеленой" энергетики за август.

"Меморандум между правительством и инвесторами в ВИЭ-объекты, имплементированный в соответствующий закон, позволил запустить механизмы погашения долгов государства", – заявила врио министра энергетики Ольги Буславец.

Кроме этого, Министерство энергетики 29 сентября предложило к проекту госбюджета на 2021 год заложить 16 млрд грн на потребности топливо-энергетического комплекса и сферы энергоэффективности. 30 сентября комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ поддержал предложения Министерства энергетики. В частности, из 16 млрд грн на расчеты с производителями ВИЭ предлагается выделить 11,55 млрд грн.

Теги: #август #виэ #гарпок #долг
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