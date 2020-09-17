Экономика

16:22 17.09.2020

Мининфраструктуры ждет от Жмака выведения "Укрзализныци" на прибыльность до конца года

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Мининфраструктуры ждет от Жмака выведения "Укрзализныци" на прибыльность до конца года

Председатель правления АО "Укрзализныця" (УЗ) Владимир Жмак на онлайн-конференции Европейской бизнес-ассоциации в четверг сообщил, что Министерство инфраструктуры Украины ждет от него выведения компании на прибыльность в максимально сжатые сроки.

По его словам, от него ждут экономического "чуда".

"Такие простенькие цели и требования - осуществить чудо и в кратчайшие сроки: до нового года вывести УЗ в прибыльную организацию - Жмак

В свою очередь министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркнул, что новый руководитель компании также должен разобраться с трудовыми процессами на предприятии.

"И отказаться от четырехдневной рабочей недели для персонала. Эта проблема, скорее, более чувствительна не для бизнеса, но для людей", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, "Укрзализныця" с июля 2020 года перевела на четырехдневную рабочую неделю часть штата, прежде всего сотрудников аппаратов управлений центрального офиса, региональных филиалов и инженерно-технических работников.

Теги: #укрзализныця #мининфраструктуры #жмак
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