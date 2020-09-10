Цены производителей Украины в августе выросли на 2,3% – Госстат

Цены производителей промышленной продукции Украины в августе 2020 года выросли на 2,3%, тогда как в июле – на 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточнило, что в пределах страны в августе к июлю 2020 года цены промпроизводителей увеличились на 2%, тогда как при поставках за ее пределы – на 3,5%.

Частично это обусловлено ростом цен в Украине на добычу углеводородов сразу на 28,9%, а также подорожанием продукции металлургии внутри страны на 3,1% и за ее пределы на 7,2%.

В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам августа 2020 года цены в промышленности снизились на 4,7%, тогда как по итогам июля – на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%. Такой результат обусловлен падением промцен в Украине за год на 6,6%, тогда как при экспортных поставках они увеличились на 2%.

Госстат указал, что с начала года (август 2020 к декабрю-2019) рост цен производителей составил 4,6%, в том числе внутри страны – 16,6%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в августе по сравнению с июлем текущего года цены выросли на 10,1%, в частности в добыче сырой нефти и природного газа – на 28,9%, металлических руд - на 2,2%, тогда как в добыче каменного угля цены снизились на 0,3%.

В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил 1,9%, металлургии - 5,1%, в производстве энергии - 2,6%, деревообработке – 1,7%, в производстве электрооборудования - 1%, фармпроизводстве – 0,9%, машиностроении – 0,6% , в производстве химической продукции – 0,3%, в текстильном производстве – 0,2%.

При этом поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подешевела на 0,4%, производство кокса и продуктов нефтепереработки – на 1,6%, производство компьютеров, электронной и оптической продукции – на 0,3%.

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%