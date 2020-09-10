Экономика

20:17 10.09.2020

Цены производителей Украины в августе выросли на 2,3% – Госстат

2 мин читать
Цены производителей Украины в августе выросли на 2,3% – Госстат

Цены производителей промышленной продукции Украины в августе 2020 года выросли на 2,3%, тогда как в июле – на 0,4%, а в июне и мае было зафиксировано их снижение соответственно на 2% и 0,6%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в четверг.

Ведомство уточнило, что в пределах страны в августе к июлю 2020 года цены промпроизводителей увеличились на 2%, тогда как при поставках за ее пределы – на 3,5%.

Частично это обусловлено ростом цен в Украине на добычу углеводородов сразу на 28,9%, а также подорожанием продукции металлургии внутри страны на 3,1% и за ее пределы на 7,2%.

В годовом измерении (к аналогичному месяцу 2019 года) по итогам августа 2020 года цены в промышленности снизились на 4,7%, тогда как по итогам июля – на 7,5%, июня – на 4,6%, мая – на 5,1%. Такой результат обусловлен падением промцен в Украине за год на 6,6%, тогда как при экспортных поставках они увеличились на 2%.

Госстат указал, что с начала года (август 2020 к декабрю-2019) рост цен производителей составил 4,6%, в том числе внутри страны – 16,6%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в августе по сравнению с июлем текущего года цены выросли на 10,1%, в частности в добыче сырой нефти и природного газа – на 28,9%, металлических руд - на 2,2%, тогда как в добыче каменного угля цены снизились на 0,3%.

В минувшем месяце рост цен в перерабатывающей промышленности составил 1,9%, металлургии - 5,1%, в производстве энергии - 2,6%, деревообработке – 1,7%, в производстве электрооборудования - 1%, фармпроизводстве – 0,9%, машиностроении – 0,6% , в производстве химической продукции – 0,3%, в текстильном производстве – 0,2%.

При этом поставка электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха подешевела на 0,4%, производство кокса и продуктов нефтепереработки – на 1,6%, производство компьютеров, электронной и оптической продукции – на 0,3%.

Как сообщалось, цены производителей промпродукции в Украине в 2019 году снизились на 7,4%

 

 

 

Теги: #статистика #цены #производители
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:03 08.09.2020
Во Франции выявлено более 6,5 тыс. случаев коронавируса за сутки, скончались 39 человек

Во Франции выявлено более 6,5 тыс. случаев коронавируса за сутки, скончались 39 человек

09:12 03.09.2020
Brent подешевела до $44,35 за баррель, WTI стабильна после падения накануне до минимума с начала августа

Brent подешевела до $44,35 за баррель, WTI стабильна после падения накануне до минимума с начала августа

09:05 25.08.2020
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 23,6 млн, число жертв - 813 тыс.

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 23,6 млн, число жертв - 813 тыс.

07:08 25.08.2020
В Казахстане за сутки выявлено 184 случая заражения COVID-19

В Казахстане за сутки выявлено 184 случая заражения COVID-19

10:34 23.08.2020
В ВСУ за сутки 48 новых случаев COVID-19

В ВСУ за сутки 48 новых случаев COVID-19

08:19 22.08.2020
В Казахстане за сутки выявлено 242 случая заражения COVID-19

В Казахстане за сутки выявлено 242 случая заражения COVID-19

01:38 21.08.2020
Во Франции и Италии вновь фиксируют высокий суточный прирост случаев коронавируса

Во Франции и Италии вновь фиксируют высокий суточный прирост случаев коронавируса

18:33 20.08.2020
Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent на уровне $44,92 за баррель

Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent на уровне $44,92 за баррель

18:33 17.08.2020
Цены на нефть растут, Brent подорожала до $45,18 за баррель

Цены на нефть растут, Brent подорожала до $45,18 за баррель

10:34 16.08.2020
В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19 – командование Медсил

В ВСУ за сутки подтвердили 33 новых случая COVID-19 – командование Медсил

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by

Нацбанк при необходимости может проводить операции с ОВГЗ на вторичном рынке – глава Совета НБУ

НБУ может опускать учетную ставку ниже нейтрального равновесного уровня при инфляции ниже целевой - глава Совета НБУ

Денежная масса в Украине в августе возросла на 1%

Планы Кабмина продать ОГХК, ОПЗ, "Электротяжмаша" и "Президент-отеля" до конца 2020г зависят от Рады

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина за 8 мес. снизила потребление электроэнергии на 4,5%

Совладельцы ТЦ "Аракс" планируют перезапустить ранее принадлежавший холдингу Retail Group ТЦ "Экватор" в Черкассах

Бизнес просит генпрокурора провести аудит всех уголовных производств на предмет "заказных"

Многофункциональную киберспортивную арену построят в Киеве за $40 млн – создатель Natus Vincere

МВФ напоминает о важности новой антикоррупционной инфраструктуры в Украине, затрудняется назвать дату миссии для транша stand by

Нацбанк при необходимости может проводить операции с ОВГЗ на вторичном рынке – глава Совета НБУ

Украинский стартап PRNEWS.IO выпустит конвертируемые облигации на 2 млн евро

НБУ может опускать учетную ставку ниже нейтрального равновесного уровня при инфляции ниже целевой - глава Совета НБУ

Денежная масса в Украине в августе возросла на 1%

ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей Groupe Renault для украинского рынка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА