Экономика

19:34 03.09.2020

ФАО снизила прогноз мирового сбора зерна на 25%, но оценка все равно рекордная

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ФАО снизила прогноз мирового сбора зерна на 25%, но оценка все равно рекордная

ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) в августе снизила прогноз мирового производства зерна в этом году на 25% по сравнению с июлем, но урожай все равно оценивается на высоком уровне, сообщается в отчете организации.

Новая оценка составляет 2 млрд 765 млн тонн, что на 58 млн тонн больше прошлогоднего. Это будет рекордный урожай.

Снижение прогноза, в первую очередь, коснулось фуражного зерна. Новая оценка составляет 1 млрд 496 млн тонн, что на 23,5 млн тонн меньше июльского прогноза. Это связано с пересмотром прогноза производства кукурузы в США, где посевные площади оказались меньше, чем ожидалось. К тому же ураган привел к снижению урожайности и ухудшению видов на урожай.

ФАО также снизила прогнозы сбора зерна в ЕС и в Украине, причиной стали неблагоприятные погодные условия. Кроме того, снижены оценки и для Индонезии. "Эти сокращения более чем компенсировали скорректированные в сторону повышения прогнозы по производству кукурузы в Аргентине и Бразилии, где ожидаются рекордно высокие урожаи", - говорится в отчете.

Прогноз мирового производства пшеницы снижен на 1,4 млн тонн, до 760,1 млн тонн, ячменя - на 1,2 млн тонн, до 154,2 млн тонн.

Теги: #зерно #прогноз #мир
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