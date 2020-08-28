Экономика

10:02 28.08.2020

Dell во II финквартале получила прибыль и выручку выше прогнозов

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Dell во II финквартале получила прибыль и выручку выше прогнозов

Dell Technologies Inc. во втором финансовом квартале сократила чистую прибыль на 74%, однако скорректированный показатель и выручка превзошли прогнозы аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 июля, составила $1,099 млрд, или $1,37 в расчете на акцию, по сравнению с $4,232 млрд, или $4,47 на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль опустилась до $1,92 на акцию с $2,15.

Выручка сократилась на 3% - до $22,733 млрд против $23,37 млрд.

Аналитики Уолл-стрит в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,39 на акцию при выручке в $22,5 млрд.

Выручка подразделения Dell в сфере клиентских решений снизилась на 5% и составила $11,203 млрд (хуже среднего прогноза на $300 млн). Подразделение инфраструктурных решений получило доход в размере $8,207 млрд (существенно лучше ожиданий экспертов), что также на 5% ниже прошлогоднего показателя.

Выручка разработчика технологий в сфере виртуализации VMWare, контроль над которым Dell получила в рамках сделки с EMC, в минувшем финквартале увеличилась на 10% - до $2,9 млрд (аналитики предполагали $2,9 млрд).

Котировки акций Dell выросли на электронных торгах в четверг на 1,2% после публикации отчетности. С начала года капитализация компании увеличилась более чем на 20% и составляет в настоящее время $46 млрд.

Теги: #финрезультат #dell
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