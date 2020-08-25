Apple готова потратить $83,9 млрд для урегулирования претензий южнокорейского регулятора

Южнокорейское подразделение Apple Inc. предложило местному регулятору пакет мер на общую сумму 100 млрд вон ($83,9 млн) для урегулирования его претензий, касающихся деловых практик компании в стране.

Комиссия по справедливой торговле (Fair Trade Commission, FTC), антимонопольный регулятор Южной Кореи, проводит проверку в отношении Apple в связи с сигналами о том, что компания злоупотребляет своим доминирующим рыночным положением, требуя от местных операторов мобильной связи платить за гарантийный ремонт устройств, а также за рекламу, говорится в сообщении FTC.

В рамках пакета мер, предложенного Apple, компания готова выделить 25 млрд вон на компенсацию расходов местных клиентов на гарантийный ремонт, а также 40 млрд вон на строительство R&D-центра для небольших южнокорейских производителей и 10 млрд вон на обеспечение местных школ и библиотек цифровым контентом. Кроме того, Apple планирует направить 25 млрд вон на создание академии для южнокорейских разработчиков программного обеспечения, сообщила FTC.

Предложения Apple будут доступны для общественного обсуждения в течение 40 дней - до 3 октября. В течение этого периода регулятор должен принять решение о том, стоит ли дело в отношении компании.