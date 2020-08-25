Экономика

09:56 25.08.2020

Apple готова потратить $83,9 млрд для урегулирования претензий южнокорейского регулятора

1 мин читать
Apple готова потратить $83,9 млрд для урегулирования претензий южнокорейского регулятора

Южнокорейское подразделение Apple Inc. предложило местному регулятору пакет мер на общую сумму 100 млрд вон ($83,9 млн) для урегулирования его претензий, касающихся деловых практик компании в стране.

Комиссия по справедливой торговле (Fair Trade Commission, FTC), антимонопольный регулятор Южной Кореи, проводит проверку в отношении Apple в связи с сигналами о том, что компания злоупотребляет своим доминирующим рыночным положением, требуя от местных операторов мобильной связи платить за гарантийный ремонт устройств, а также за рекламу, говорится в сообщении FTC.

В рамках пакета мер, предложенного Apple, компания готова выделить 25 млрд вон на компенсацию расходов местных клиентов на гарантийный ремонт, а также 40 млрд вон на строительство R&D-центра для небольших южнокорейских производителей и 10 млрд вон на обеспечение местных школ и библиотек цифровым контентом. Кроме того, Apple планирует направить 25 млрд вон на создание академии для южнокорейских разработчиков программного обеспечения, сообщила FTC.

Предложения Apple будут доступны для общественного обсуждения в течение 40 дней - до 3 октября. В течение этого периода регулятор должен принять решение о том, стоит ли дело в отношении компании.

Теги: #южная_корея #apple
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:58 21.08.2020
Американские издания добиваются от Apple снижения комиссий в App Store

Американские издания добиваются от Apple снижения комиссий в App Store

19:30 19.08.2020
Рыночная стоимость Apple впервые превысила $2 трлн

Рыночная стоимость Apple впервые превысила $2 трлн

16:29 14.08.2020
Разработчик игры Fortnite подал в суд на Apple и Google

Разработчик игры Fortnite подал в суд на Apple и Google

09:27 14.08.2020
Apple планирует ввести пакеты услуг Apple One, объединяющие несколько сервисов

Apple планирует ввести пакеты услуг Apple One, объединяющие несколько сервисов

22:34 11.08.2020
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером

20:14 11.08.2020
Глава Apple Тим Кук стал миллиардером, рыночная стоимость компании приблизилась к $2 трлн

Глава Apple Тим Кук стал миллиардером, рыночная стоимость компании приблизилась к $2 трлн

09:39 31.07.2020
Apple объявила о переносе выхода новых iPhone

Apple объявила о переносе выхода новых iPhone

10:54 25.07.2020
В Южной Корее выявили рекордно высокое суточное число заражений COVID-19 за четыре месяца

В Южной Корее выявили рекордно высокое суточное число заражений COVID-19 за четыре месяца

10:44 24.07.2020
Apple отложит презентацию iPhone 12 до конца октября

Apple отложит презентацию iPhone 12 до конца октября

19:07 22.07.2020
Apple намерена достичь нулевого уровня выбросов CO2 к 2030 г

Apple намерена достичь нулевого уровня выбросов CO2 к 2030 г

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию предоставил одному банку 60 млн грн

НБУ на этой неделе сократил покупку валюты на межбанке до $129,5 млн

Прибыль банковской системы Украины в июле сократилась на 19,2% - НБУ

Вместо реорганизации Госпродпотребслужбы акцент стоит сделать на назначении эффективного руководителя – ЕБА

Мининфраструктуры и QTerminals подписали договор о концессии морпорта "Ольвия"

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк Беларуси ужесточил предоставление ликвидности банкам для снижения давления на валютный рынок

ВВП Германии во II квартале упал на 9,7% - рекордными темпами с 1970 года

Цены на нефть изменяются разнонаправленно, Brent на уровне $45,15 за баррель

Трамп допустил возможность полного разрыва экономического сотрудничества с Китаем

Восстановление экономики должно происходить в соответствии с экологическими принципам- ВОЗ

НБУ на тендере по 90-дневному рефинансированию предоставил одному банку 60 млн грн

НБУ на этой неделе сократил покупку валюты на межбанке до $129,5 млн

Проект положения НБУ об инспектировании небанковских финансовых учреждений нуждается в существенной доработке - мнение

"Эпицентр К" открывает ТЦ с новым отделом "Продукты" на месте мясокомбината в Виннице

Розничные продажи в Великобритании в июле выросли на 3,6%, сильнее прогнозов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА