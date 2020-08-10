Экономика

17:13 10.08.2020

Кабмин назначил Иващенко первым замом, Немилостивого – замминистра по стратотраслям промышленности

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Кабмин назначил Иващенко первым замом, Немилостивого – замминистра по стратотраслям промышленности

Кабинет министров Украины назначил экс-заместителя министра обороны (2007-2009 гг.) Валерия Иващенко первым заместителем министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Проведено внеочередное заседание Кабмина, в ходе которого принят ряд распоряжений о кадровых назначениях в министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, ", - написал он в Facebook в понедельник.

Согласно сообщению, помимо этого в новое министерство назначены три заместителя министра, в том числе экс-замминистра промышленной политики, народный депутат (2012-2014 гг.) Виталий Немилостивый.

Кроме него, заместителем министра стратотраслей по вопросам евроинтеграции назначен Юрий Петровский (согласно его декларации о доходах за 2019 год – член правления Экспортно-кредитного агентства - ИФ), а по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации - Тарас Коваленко, ранее работавший в Институте системных исследований и информационных технологий Украинской академии наук.

Мокан также сообщил, что Игорь Яковлев (экс-первый заместитель главы Госэкоинспекции – ИФ) назначен на вакантную должность госсекретаря Министерства по вопросам стратотраслей (путем заключения с ним контракта о прохождении госслужбы на период карантина).

Как сообщалось, 16 июля Верховная Рада дала согласие на назначение Уруского на пост вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а 22 июля Кабмин принял постановление о создании нового министерства.

Теги: #кадры #промышленность #кабмин
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