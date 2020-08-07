Аэропорт "Львов" оптимизировал расходы и уже вышел на безубыточность

Международный аэропорт "Львов" им.Данила Галицкого вследствие оптимизации всех расходов достиг уровня безубыточности, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в пятницу.

"В условиях кризиса аэропорт Львова проводит оптимизацию всех расходов, активно работает менеджмент предприятия, и на сегодня аэродрому удалось достичь уровня безубыточности. Благодарен руководству аэропорта за правильную политику компании в этом вопросе. И ожидаем возобновления полетов в страны Европы для украинцев с целью туризма, что ускорит возвращение к докризисным объемам", - сказал министр в ходе рабочего визита во Львовскую область, слова которого приводит пресс-служба.

Международный аэропорт "Львов" им. Данила Галицкого расположен в 6 км к югу от центра города.

Новый аэровокзальный комплекс, построенный к Евро-2012, введен в эксплуатацию 12 апреля 2012 года. Новый терминал общей площадью 39 тыс. кв. м имеет девять выходов на посадку, 28 стоек регистрации, два киоска саморегистрации, 18 пунктов прохождения паспортного контроля и 12 пунктов прохождения на предмет авиационной безопасности.

Основными направлениями международного сообщения, обслуживаемыми аэропортом, являются Варшава, Стамбул, Мюнхен, Вена, Баку, Салоники, Мадрид, Рим, Тель-Авив, Болонья, Радом, Ираклион, Минск, Бургас.

Пассажиропоток международного аэропорта "Львов" в 2019 году составил 2,217 млн чел., что на 38,8% больше, чем за 2018 год.