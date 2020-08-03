Полиция охраны будет стоить "Укрзализныци" 250 млн грн ежегодно – член набсовета УЗ Лещенко
Привлечение полиции охраны будет стоить АО "Укрзализныця" (УЗ) дополнительных 250 млн грн ежегодно, сообщил член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.
"УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка. Однако полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 млн грн в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье.
Лещенко отметил, что пассажиры "Укрзализныци" за год платят около 2 млрд грн НДС, и с этих налогов содержится полиция, "поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе в поездах, силами Национальной полиции Украины".
Он также напомнил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, ее ликвидировали в 2015 году.
Ранее после инцидента с избиением пассажирки поезда сообщения "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда АО "Укрзализныця".
"Укрзализныця" также заявила, что просит правоохранителей возобновить сопровождение пассажирских поездов дальнего следования.
Как сообщалось, правоохранители задержали злоумышленника, совершившего в субботу нападение на пассажирку поезда №84 сообщением "Киев-Мариуполь".