Экономика

11:16 03.08.2020

Полиция охраны будет стоить "Укрзализныци" 250 млн грн ежегодно – член набсовета УЗ Лещенко

1 мин читать
Полиция охраны будет стоить "Укрзализныци" 250 млн грн ежегодно – член набсовета УЗ Лещенко

 Привлечение полиции охраны будет стоить АО "Укрзализныця" (УЗ) дополнительных 250 млн грн ежегодно, сообщил член наблюдательного совета компании Сергей Лещенко.

"УЗ длительное время пытается привлечь представителей полиции для присутствия в поездах с целью обеспечения общественного порядка. Однако полиция настаивает на том, чтобы такие услуги предоставлялись платно и трактовались не как обеспечение общественного порядка, а как охрана. В масштабах УЗ это дополнительные 250 млн грн в год - напомню, без всякой компенсации убытков пассажирских перевозок", - написал он на своей странице в Facebook в воскресенье.

Лещенко отметил, что пассажиры "Укрзализныци" за год платят около 2 млрд грн НДС, и с этих налогов содержится полиция, "поэтому вполне логично, чтобы деньги налогоплательщиков шли на обеспечение общественного порядка этих самых налогоплательщиков, в том числе в поездах, силами Национальной полиции Украины".

Он также напомнил, что транспортная милиция не сопровождает поезда с 2012 года, ее ликвидировали в 2015 году.

Ранее после инцидента с избиением пассажирки поезда сообщения "Мариуполь-Киев" Анастасии Луговой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что необходимо рассмотреть возможность возвращения полиции охраны в ночные поезда АО "Укрзализныця".

"Укрзализныця" также заявила, что просит правоохранителей возобновить сопровождение пассажирских поездов дальнего следования.

Как сообщалось, правоохранители задержали злоумышленника, совершившего в субботу нападение на пассажирку поезда №84 сообщением "Киев-Мариуполь".

Теги: #лещенко #укрзализныця #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:04 03.08.2020
Министр инфраструктуры считает необходимым вернуть полицию охраны в ночные поезда "Укрзализныци"

Министр инфраструктуры считает необходимым вернуть полицию охраны в ночные поезда "Укрзализныци"

20:34 02.08.2020
"Укрзализныця" просит правоохранителей возобновить сопровождение поездов дальнего следования

"Укрзализныця" просит правоохранителей возобновить сопровождение поездов дальнего следования

17:06 01.08.2020
В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать, полиция задержала злоумышленника – "Укрзализныця"

В поезде "Киев-Мариуполь" мужчина напал на женщину и пытался изнасиловать, полиция задержала злоумышленника – "Укрзализныця"

14:30 01.08.2020
В Закарпатской области четверо подростков избили 12-летнюю девочку

В Закарпатской области четверо подростков избили 12-летнюю девочку

14:28 01.08.2020
В Запорожской области четыре человека погибли в результате столкновение легковушки с грузовиком

В Запорожской области четыре человека погибли в результате столкновение легковушки с грузовиком

22:05 31.07.2020
"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

"Укрзализныця" в связи с усилением карантина временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе – Криклий

10:31 31.07.2020
Во Львовской области полицейского задержали при получении взятки в $8 тыс

Во Львовской области полицейского задержали при получении взятки в $8 тыс

18:34 30.07.2020
"Укрзализныця" будет сотрудничать с немецкой HHLA для развития интермодальных перевозок в Украине и странах Балтии и Восточной Европы

"Укрзализныця" будет сотрудничать с немецкой HHLA для развития интермодальных перевозок в Украине и странах Балтии и Восточной Европы

03:59 30.07.2020
Правоохранители Донецкой области получили от ЕС средства индивидуальной защиты от распространения COVID-19

Правоохранители Донецкой области получили от ЕС средства индивидуальной защиты от распространения COVID-19

12:37 29.07.2020
S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до " B-" с прогнозом "негативный"

S&P повысило рейтинг "Укрзализныци" до " B-" с прогнозом "негативный"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Чистая продажа НБУ валюты на межбанке в июле составила $368,7 млн

"Энергоатом" в I полугодии получил чистый убыток почти 2,7 млрд грн

Зеленский просит Шмыгаля принять исчерпывающие меры для решения проблем на рынке электроэнергии

ЕБРР предоставил "Укргазвыдобуванню" кредит EUR 51,85 млн на газодобычу и энергоэффективность

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нова Пошта" установила 200 почтоматов возле магазинов "АТБ" в 95 городах

Уровень расчетов "ГарПока" перед ВИЭ с начала года составил 27%

АМПУ объявила конкурс на поднятие затонувшего танкера Delfi

Group DF добилось в хозсуде признания недействительным решения АМКУ о разделе ее азотного бизнеса

Сводный платежный баланс Украины в июне-2020 сведен с профицитом $978 млн

Польша оштрафовала Газпром на $57 млн за нежелание сотрудничать по делу Nord Stream 2

Fitch изменило на "негативный" прогноз рейтингов США, подтвердило их на уровне "AAA"

Цены на нефть опускаются на фоне старта второго этапа сделки ОПЕК+, Brent на уровне $43,37 за баррель

Министр торговли Великобритании посетит Вашингтон для переговоров по соглашению о свободной торговле

"Татра-Юг" победил в тендере на поставку 17 трамваев в Румынию

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА