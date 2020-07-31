"Укрпошта" присоединилась к онлайн-платформе "Факторинг Хаб"

АО "Укрпошта" в тестовом режиме начала сотрудничать с онлайн-платформой "Факторинг Хаб".

Как сообщила пресс-служба компании в четверг вечером, через указанную платформу все участники закупок на ProZorro смогут расширить стандартные способы финансирования с использованием факторинга.

"Для "Укрпошты" участие в этом проекте - это возможность еще больше расширить круг поставщиков и получать лучшие условия и выгодные цены. Надеюсь, что в наших тендерах теперь примут участие компании, которые до этого не рассматривали их из-за длинных сроков расчетов - как правило, не менее 30 дней. Или не имели оборотных средств для обеспечения заказа. Теперь по условиям факторинга поставщик получает оплату за товар в течение нескольких дней, оформив онлайн по упрощенной процедуре факторинг-услугу без требования обеспечения. Надеюсь, что этой новой возможностью воспользуется широкий круг предпринимателей", - цитирует пресс-служба заместителя гендиректора компании по закупкам Александра Находу.

"Укрпошта" отмечает, что доступ к платформе является бесплатным и для участников, и для заказчиков.

Онлайн-платформа "Факторинг Хаб" была создана по инициативе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, ГП ProZorro и совместными усилиями Команды поддержки реформ (Reform Support Team, RST), Офиса развития МСП (финансируются при поддержке ЕС), а также - команды волонтеров-разработчиков.