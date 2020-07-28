Экономика

22:18 28.07.2020

ЕБРР может предоставить EUR53 млн кредита "Укрпоште" под госгарантии на модернизацию логистики

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ЕБРР может предоставить EUR53 млн кредита "Укрпоште" под госгарантии на модернизацию логистики

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить АО "Укрпошта" до EUR53 млн кредитных средств под госгарантии на закупку и оборудование передвижных отделений, создание автоматических сортировочных центров в Киеве, Львове и Днепре.

Согласно сообщению банка на сайте, утверждение проекта запланировано на 30 сентября 2020 года.

Первый транш на сумму до EUR23 млн будет направлен на приобретение и оснащение почтовых фургонов для размещения в сельских районах по всей стране, второй транш на сумму до EUR30 млн - на развитие современных автоматических сортировочных центров в Киеве, Львове и Днепре, а также на развитие связанной сети региональных сортировочных складов.

По данным ЕБРР, общая стоимость проекта составит EUR102 млн, из них кредит банка - EUR53 млн, кредит Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) - EUR30 млн и собственные средства клиента - EUR19 млн.

Как сообщалось, ЕИБ предоставит финансирование в размере на EUR30 млн на модернизацию логистической сети "Укрпошты", включая инвестиции в новые сортировочные узлы и склады, а также инвестиции в соответствующую ИТ-инфраструктуру. Соответствующий проект совет директоров ЕИБ одобрил 15 мая 2020 года.

Как сообщалось, согласно финплану "Укрпошта" планирует привлечь в 2020 году кредитные ресурсы в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) и в ЕИБ на сумму 1,722 млрд грн под реализацию проектов "Сельское отделение" и "Логистическая сеть", но уплата процентов по ним не планируется в 2020 году по условиям кредитного договора.

"Укрпошта" в 2020 году планирует запустить передвижные отделения в пяти областях, а до 2024 года - выйти на прибыль более 1 млрд грн.

"Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, еще около 1,2 тыс. расположено на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.

Теги: #ебрр
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