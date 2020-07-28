Египет после вхождения в "зеленую зону" рассчитывает возобновить поток туристов из Украины на уровне 2019 г.

Египет ожидает увеличения потока туристов из Украины осенью и рассчитывает по итогам 2020 года "догнать" показатели 2019 года, когда страну посетило более 1,7 млн отдыхающих из Украины, сообщил журналистам управляющий директор компании ODEON Tours, принимающей стороны туроператора Coral Travel в Египте, Абдала Тарек.

"Мы ожидаем, что по завершении кризиса, который длился три-четыре месяца, количество отдыхающих в Египте украинцев будет таким же, как и в прошлом году. А именно, 1,7 млн отдыхающих из Украины. Учитывая, что сезон в Египте начинается в зимний период, сейчас мы находимся в низком летнем сезоне и ожидаем роста осенью", - сказал он.

По его словам, в этом году гостиницы Египта сохранили цены на уровне предыдущего года.

Для поощрения туристов, правительство Египта отменило для украинцев плату за туристические визы до 31 октября 2020 года. Кроме того, в случае заражения украинских туристов коронавирусом, все расходы, связанные с заболеванием, будут полностью покрыты государственным страхованием.

При этом, по словам Тарека, гость будет бесплатно размещен в изолированном номере или больнице до полного выздоровления. А если Египет опять войдет в "красную зону", туроператор Coral Travel обеспечит своим гостям бесплатное тестирование по возвращении в Украину.

"Могу с уверенностью сказать, что сейчас очень безопасно приезжать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Каждый пляжный отель имеет один изолированный этаж или отдельное здание, в котором будет изолирован каждый инфицированный гость при поддержке и сопровождении Министерства здравоохранения, а также самого отеля и туроператора Coral Travel", - рассказал управляющий директор ODEON Tours.

Он также отметил, что в рамках мер по противодействию распространению COVID-19 туроператор создал новое приложение Coral App, в котором будет содержаться вся актуальная информация о туре, расписании самолета или трансфере. Также упразднены все печатные материалы, теперь информация доступна в приложении.

Согласно требованиям правительства Египта, принимать гостей имеют право только те отели, которые получили Hygiene Safety Certificate. Чтобы обеспечить соблюдение всех стандартов и протоколов, каждый отель имеет специального менеджера по гигиене и безопасности, а заполняемость гостиниц не должна превышать 50%.

"Мы придерживаемся всех правил, введенных нашим правительством, в частности, 50% заполняемость при трансфере, обязанность гостей надевать маски и дезинфицировать руки перед тем как зайти в автобус. Все гиды проходят обязательные тренинги, как действовать, как защищать гостей от угрозы распространения COVID-19, изучают свои обязанности, в том числе водители", - пояснил Тарек.

Среди гостиниц, получивших необходимый государственный сертификат и уже открывшихся для гостей – пятизвездочные Otium Family Amphoras Beach Resort, который входит в сеть OTI Hotels & Resorts International, и Rixos Premium Seagate (оба – Шарм-эль-Шейх).

Как пояснили в гостинице Otium Family Amphoras Beach Resort, в случае, если больной будет выявлен на входе, в гостиницу он не попадает. Кроме того, температурный скрининг проводится и на входе в ресторан, что позволяет выявить больных уже среди отдыхающих.

Согласно новому регламенту, в гостинице выделена "красная зона" для размещения больных с легкими симптомами. Вся семья вместе с больным будет протестирована в гостинице. При наличии усложненных симптомов, больной будет доставлен в городскую больницу.

Самую большую долю среди всех гостей Otium Family Amphoras Beach Resort составляют украинцы вместе с белорусами – около 50%. В 2019 году две трети отдыхающих пришлось на итальянцев, далее – Польша, Литва, Латвия, Египет и небольшой процент россиян. В текущем году, в связи с отсутствием полетной программы в Египет из большинства европейских стран, доля украинцев может увеличиться.

В то же время, несмотря на четкую регламентацию пребывания туристов в Египте, после вхождения страны в "зеленую зону" многие ограничительные меры были ослаблены, сообщил управляющий директор гостиницами Rixos в Египте Эркан Йилдирим.

"В этом месяце ограничительные меры в Египте были ослаблены. Например, в Rixos были возобновлены развлекательные программы для детей на открытом воздухе, но самое важное, работа отелей, по-прежнему, проходит с учетом социального дистанцирования, большого внимания к дезинфекции в номерах и общих зонах, персонал обязан постоянно быть в масках", - резюмировал он.