Экономика

13:19 28.07.2020

Герус допускает сокращение сроков достройки ВЭС

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Герус допускает сокращение сроков достройки ВЭС

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус допускает сокращение сроков достройки ветроэнергетических станций до конца 2021 года.

"По ветру, к сожалению, некоторые активные лоббисты добились, чтоб все было, как в меморандуме, чтобы ВЭС можно было достраивать до конца 2022 года. Если построят все, то это - около 2 тыс. МВт, что опять-таки означает остановку атомных блоков. Но, возможно, и не будут строить, а возможно, мы примем решение ограничить сроки достройки, к примеру, до конца 2021 года", – заявил Герус на пресс-конференции в понедельник вечером.

"В любом случае эта проблема осталась, ее необходимо будет решать", – подчеркнул глава комитета.

При этом он обратил внимание, что ограничить строительство солнечных электростанций удалось благодаря предусмотренному законопроектом №3658 об условиях поддержки возобновляемой энергетики существенному снижению "зеленого" тарифа после 31 октября 2020 года поэтапно и в зависимости от мощности СЭС на 30%-60%.

"СЭС могут достроить до 31 октября 2020 года со снижением тарифа всего 2,5%. И будут строить все", – отметил он, добавив, что снижение тарифа после 31 октября на 30%, а с 1 апреля 2021 года – на 60% поспособствует значительному снижению объемов строительства.

Как сообщалось, Рада 21 июля приняла в целом законопроект №3658 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии".

Законопроект предусматривает, в частности, снижение "зеленого" тарифа для большинства СЭС на 15%, для СЭС до 1 МВт – на 7,5%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации их действия.

Реализация закона об условиях поддержки возобновляемой генерации позволит снизить финансовую нагрузку на потребителей электроэнергии больше чем на 6 млрд грн ежегодно или на EUR2 млрд за весь срок действия "зеленого" тарифа до конца 2029 года, пролонгация которого не предусмотрена, сообщили в Министерстве энергетики.

В Минэнерго подчеркнули, что положения законопроекта реализуют договоренности правительства и инвесторов в отрасли ВИЭ по меморандуму о взаимопонимании.

Ожидается подписание законопроекта председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым и президентом Владимиром Зеленским.

Теги: #вэс #герус
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