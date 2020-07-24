Экономика

17:48 24.07.2020

"Энергоатом" получил очередной транш EUR100 млн кредита Евроатома на комплексную программу повышения безопасности АЭС

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"Энергоатом" получил очередной транш EUR100 млн кредита Евроатома на комплексную программу повышения безопасности АЭС

НАЭК "Энергоатом" получила от Европейского сообщества по атомной энергии кредит в размере EUR100 млн на реализацию комплексной программы повышения безопасности (КППБ) энергоблоков АЭС, сообщила компания в пятницу

Согласно сообщению, это третий транш в рамках кредитного соглашения, заключенного с Евратомом в 2013 году и ратифицированного Верховной Радой в мае 2014 года.

Общий объем кредитного соглашения с Евроатомом, вступившим в силу в конце мая 2015 года, составляет EUR300 млн. Из них, как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе НАЭК, с учетом третьего транша "Энергоатом" уже получил EUR200 млн.

В НАЭК также отметили, что вторым кредитором КППБ является Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), соглашение с которым на такую же сумму в EUR300 млн, вступило в силу в декабре 2014-го.

"Учитывая, что общая сумма кредита составила EUR600 млн, это самый большой в истории украинской энергетики кредит от европейских институций, привлеченный для развития отрасли", – подчеркнули в НАЭК.

В компании объяснили, что одним из важнейших условий получения кредита являлось обеспечение независимости Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ).

"Это требование Украина выполнила с принятием закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии" и вернула себе статус государства, ответственного за ядерную безопасность, а НАЭК "Энергоатом" получил возможность продолжать пользоваться кредитом Евратома", – разъяснили в компании.

В НАЭК также отметили, что утвержденная решением правительства в 2011 году КППБ разработана с учетом стресс-тестов, проведенных на украинских АЭС после аварии на японской станции "Фукусима" и устанавливает объем мероприятий, которые должны быть реализованы на всех энергоблоках украинских АЭС для приведения уровня их безопасности к международным стандартам.

Как сообщалось, Рада в мае во втором чтении и в целом одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии" (№2372), направленный на возобновление и усиление правового статуса и независимого функционирования ГИЯРУ.

Принятие законодательной инициативы №2372 приветствовали послы стран "Большой семерки" (G7) в Украине.

Теги: #энергоатом #аэс #кредит #евроатом
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