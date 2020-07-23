Экономика

11:50 23.07.2020

Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

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Минцифры планирует внедрить финмониторинг виртуальных активов

Министерство цифровой трансформации Украины готовится ко внедрению финансового мониторинга виртуальных активов.

Как сообщается на сайте Минцифры в четверг, финмониторинг виртуальных активов позволит проверить происхождение транзакций.

С этой целью министерство подписало Меморандум с компанией Crystal Blockchain B.V. - одним из ведущих мировых производителей программного обеспечения для мониторинга операций с виртуальными активами.

"Главная цель нашего сотрудничества - быстрое становление и легализация рынка виртуальных активов в Украине. В течение недели специалистов Минцифры будут обучать профессиональному мониторингу транзакций с виртуальными активами. Это позволит в будущем эффективно внедрять процедуры финансового мониторинга и в результате повысить прозрачность рынка", - отмечается в сообщении.

В Минцифры также отметили, что министерство сможет использовать инструмент мониторинга для проверки происхождения подозрительных транзакций.

Как сообщают в министерстве, аналитическим программным обеспечением компании Crystal пользуются украинские банки, частные и правительственные структуры для мониторинга финансовых операций.

Теги: #минцифры #активы #финмониторинг
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