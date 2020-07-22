Кабмин утвердил ГПК "Нафтогаз" поставщиком "последней надежды" для населения

Кабинет министров Украины утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

В пояснительной записке к проекту решения раскрыто, что помимо НАК "Нафтогаз Украины" и ГПК "Нафтогаз" заявку на участие в конкурсе также подало ООО "ЕГАЗ" Дмитрия Фирташа, но компания не была допущена для участия в нем.

Как сообщалось, в начале июня 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года. Для смены поставщика необходимо будет направить новому поставщику заявление-присоединение к условиям договора поставки, и он обеспечит перевод клиента на себя. При этом участие или получение подтверждения со стороны существующего поставщика для домохозяйства в процессе не потребуется. Поставка газа новым поставщиком начинается со дня регистрации потребителя в соответствующем реестре.

Вторым необходимым шагом для открытия рынка стало проведение конкурса по отбору поставщика последней надежды. Министерство энергетики определило ППН ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", ценовое предложение которого составило 2 тыс. 711,86 грн за тыс./куб. м с НДС с наценкой 0%.

ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса. За основу цены поставки берется среднеарифметическая цена торгов на хабе NCG за 1-22 число месяца, предшествующего месяцу поставки.