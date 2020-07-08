Экономика

14:59 08.07.2020

Правительство Украины выделило 1 млрд грн креативным индустриям сферы культуры

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Правительство Украины выделило 1 млрд грн креативным индустриям сферы культуры

Кабинет министров Украины выделил 1 млрд грн для поддержки креативных индустрий, туризма и издательской деятельности, которая относится к сфере культуры.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

По словам министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, выделенные средства пойдут на предоставление грантов в сфере культуры, туризма и креативных индустрий, институциональную поддержку издательской сферы, субсидий на кинопроекты, а также на срочные нужды по закупке средств индивидуальной защиты и оплаты коммунальных услуг.

Теги: #бюджет #культура #кабмин
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