Экономика

17:13 07.07.2020

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов

2 мин читать
"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов

АО "Укрзализныця" (УЗ) возобновляет курсирование еще 12 пригородных поездов, в целом по всей территории Украины на маршруты уже вышли 645 электричек.

Как сообщила пресс-служба УЗ во вторник, пять из возобновленных поездов соединят Киев с городами-сателлитами, что значительно разгрузит автопути на подъездах к столице. В частности, это поезда: №7001 Борщаговка - Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01), №7006 Буча - Святошин (отправление в 07:18, прибытие в 07:43), №6670 Бородянка - Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 09:11), №7010 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21) и №6612 Клавдиево - Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 09:34).

Кроме того, назначены еще следующие пригородные поезда: №6016 Фастов – Киев (отправление в 07:18, прибытие в 08:43), №6814 Киев-Волынский – Яготин (отправление в 15:58, прибытие в 18:22), №6823 Яготин – Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28) №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38), №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08) №6506 Плавные - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09) №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

При этом "Укрзализныця" отмечает, что обязательным в поездах есть использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины.

Теги: #укрзализныця #поезда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:35 07.07.2020
"Укрзализныця" уже принимает 4 цифровых документа "Дии"

"Укрзализныця" уже принимает 4 цифровых документа "Дии"

17:06 25.06.2020
"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение на Прикарпатье

"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение на Прикарпатье

10:21 25.06.2020
УЗ считает решение суда о правопреемстве долгов ДЖД угрозой нацбезопасности и просит власти защитить интересы государства

УЗ считает решение суда о правопреемстве долгов ДЖД угрозой нацбезопасности и просит власти защитить интересы государства

20:13 22.06.2020
Саакашвили обсудил с набсоветом "Укрзализныци" план реформирования ж/д отрасли

Саакашвили обсудил с набсоветом "Укрзализныци" план реформирования ж/д отрасли

18:36 22.06.2020
Промышленники просят отменить введение с 1 июля раскритикованного бизнесом и АМКУ нового договора УЗ на перевозку грузов

Промышленники просят отменить введение с 1 июля раскритикованного бизнесом и АМКУ нового договора УЗ на перевозку грузов

18:44 21.06.2020
Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци" - Криклий

Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци" - Криклий

18:42 21.06.2020
Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци"

Среди пострадавших при взрыве жилой многоэтажки в Киеве оказались работники "Укрзализныци"

15:19 19.06.2020
"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 50 пригородных поездов

"Укрзализныця" возобновляет курсирование еще 50 пригородных поездов

09:47 18.06.2020
"Укрзализныця" прекращает полномочия Василия Дутчака на должности и.о. главы правления КЭВРЗ

"Укрзализныця" прекращает полномочия Василия Дутчака на должности и.о. главы правления КЭВРЗ

15:56 17.06.2020
В структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти областях проводят обыски

В структурных подразделениях "Укрзализныци" в пяти областях проводят обыски

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Спрос на первичных аукционах ОВГЗ обвалился ниже 0,3 млрд грн

МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения правительством независимого главы НБУ – Гонтарева

Украина обратилась в ЕК и Секретариат Энергосообщества за помощью в конфликте с оператором ГТС Словакии – глава оператора ГТС Украины

Украина получила EUR11,5 млн бюджетной поддержки от ЕС - Минфин

Петрашко отрицает необходимость пересмотра макропрогноза

ПОСЛЕДНЕЕ

Эксперты не ждут существенного роста цен на природный газ на фоне избытка предложения

Спрос на первичных аукционах ОВГЗ обвалился ниже 0,3 млрд грн

МВФ должен приостановить платежи в Украину до назначения правительством независимого главы НБУ – Гонтарева

Украина обратилась в ЕК и Секретариат Энергосообщества за помощью в конфликте с оператором ГТС Словакии – глава оператора ГТС Украины

Количество безработных перестало расти, но рабочие места перемещаются в "тень" - министр экономики

Украина получила EUR11,5 млн бюджетной поддержки от ЕС - Минфин

Петрашко отрицает необходимость пересмотра макропрогноза

Глава Минэкономики допускает снижение учетной ставки ниже уровня инфляции

Новый глава НБУ должен быть не слишком консервативным - министр экономики

Международные резервы Украины в июне выросли на 12,4% – НБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА