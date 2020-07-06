Экономика

17:41 06.07.2020

Восстановление мировой экономики к концу 2021г поставлено под сомнение

3 мин читать
Восстановление мировой экономики к концу 2021г поставлено под сомнение

Полное восстановление мировой экономики после сильного спада на фоне вспышки коронавируса исключено в этом году, а в 2021 году его перспективы будут во многом зависеть от того, что происходит сейчас, пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, такой сценарий мало кто мог ожидать в начале года, когда многие экономисты прогнозировали экономический рост, а уверенность инвесторов поддержало заключение торгового соглашения между США и Китаем.

Несмотря на масштабные стимулирующие меры, принятые в условиях пандемии, мир переживает крупнейший экономический кризис со времен Великой депрессии. Хотя некоторые показатели производственной деятельности и розничных продаж улучшаются, надежды на V-образное восстановление развеиваются.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Ричмонда Томас Баркин сравнил нынешнюю траекторию, по которой движется экономика, со спуском на лифте перед подъемом пешком.

Главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, в свою очередь, отметила на конференции Bloomberg Invest Global в конце июня, что необходимо отличать отскок и восстановление экономики.

"Настоящее восстановление означает, что вы так же состоятельны, как были до кризиса, я считаю, что мы далеки от этого", - сказала она.

Многое будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса и разработкой вакцины, отмечает Bloomberg. Даже в тех странах, где эпидемию удалось взять под контроль, часто возникают новые вспышки.

По оценке Международного валютного фонда (МВФ), к концу года доходы на душу населения снизятся в 170 странах мира (90% от общего количества). В январе МВФ прогнозировал, что 160 стран продемонстрируют рост экономики и доходов населения.

При этом к концу 2021 года мировой ВВП, скорее всего, будет ниже, чем в конце 2019 года, считают экономисты HSBC Holdings Plc.

Глава ФРС Джером Пауэлл ранее предупредил о сохранении большой неопределенности относительно восстановления экономики США, а председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что экономическое восстановление будет "сдержанным".

В то же время, некоторые инвесторы и аналитики продолжают рассчитывать на V-образное восстановление. Экономисты Morgan Stanley сохраняют свой прогноз, отмечая положительные экономические данные в США и Европе. Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, ухудшили прогнозы для экономики США в этом квартале, но ожидают улучшения ситуации в сентябре.

Индикатор MSCI All-Country World Index прибавил примерно 40% с уровня, до которого он упал в марте. Однако с начала года его значение снизилось на 6%.

Развивающиеся страны в этом году больше не будут двигателем мирового экономического роста. По прогнозу Всемирного банка, их ВВП снизится на 2,5% - это наихудший показатель с начала наблюдений в 1960 году.

Последствия кризиса для рынка труда также будет невозможно преодолеть во второй половине 2020 года даже при оптимистичном сценарии, прогнозирует Международная организация труда (МОТ), которая сообщила, что во втором квартале количество отработанных часов было на 14% ниже, чем до вспышки коронавируса.

Помимо этого, Bloomberg отмечает, что возможности государственной поддержки, которая уже достигла $11 трлн, будут ограничены из-за рекордного уровня задолженности.

Тем временем, центробанки снизили процентные ставки до рекордно низких уровней. Регуляторы также проводят различные программы выкупа активов. По прогнозу Morgan Stanly, баланс центробанков в США, еврозоне, Японии и Великобритании к концу 2021 года вырастет на $13 трлн.

Теги: #коронавирус #мир #экономика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:09 06.07.2020
В Армении, вероятно, с 13 июля вновь придется продлить режим ЧП из-за коронавируса

В Армении, вероятно, с 13 июля вновь придется продлить режим ЧП из-за коронавируса

16:25 06.07.2020
ВОЗ и ЕС передают оборудование, расходматериалы и реагенты в 27 украинских лабораторий для проведения тестов на COVID-19

ВОЗ и ЕС передают оборудование, расходматериалы и реагенты в 27 украинских лабораторий для проведения тестов на COVID-19

14:15 06.07.2020
Зеленский призывает тщательно проверять соблюдение карантина в ресторанах, кафе и ночных клубах

Зеленский призывает тщательно проверять соблюдение карантина в ресторанах, кафе и ночных клубах

13:54 06.07.2020
Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

Ситуация с распространением коронавируса в Украине стабилизируется – совещание у Зеленского

13:29 06.07.2020
В Испании вновь вводят ограничения и закрывают пляжи из-за пандемии коронавируса

В Испании вновь вводят ограничения и закрывают пляжи из-за пандемии коронавируса

12:47 06.07.2020
Киевские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены на 39%

Киевские больницы, принимающие пациентов с коронавирусом, заполнены на 39%

12:37 06.07.2020
В Киеве за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавируса, два человека умерли

В Киеве за сутки подтвердили 59 новых случаев коронавируса, два человека умерли

12:30 06.07.2020
Кличко: В Киеве учреждения общественного питания, кинотеатры и театры могут работать после 22.00, а развлекательные заведения - нет

Кличко: В Киеве учреждения общественного питания, кинотеатры и театры могут работать после 22.00, а развлекательные заведения - нет

11:44 06.07.2020
В ВСУ за сутки не обнаружены новые случаи коронавируса

В ВСУ за сутки не обнаружены новые случаи коронавируса

11:39 06.07.2020
Киев, Львовская и Одесская обл. "позеленели", а Харьковская и Тернопольская обл. "покраснели" – показатели COVID-19 Минздрава

Киев, Львовская и Одесская обл. "позеленели", а Харьковская и Тернопольская обл. "покраснели" – показатели COVID-19 Минздрава

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский пообещал гендиректору ТИС Ставницеру равные условия для частных и государственных стивидорных компаний

НБУ на аукционе по рефинансированию на срок до 90 дней удовлетворил заявки двух банков на 1,4 млрд грн

НБУ 2 июля продал на межбанке $150 млн в поддержку гривни, в пятницу рынок успокоился

Глава НБУ рассказал о призывах политиков повысить уровень инфляции до 11% и ослабить курс до 30 грн/$1

Рожкова вступила в должность и.о. главы Нацбанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Почти 30% компаний планируют продавать бизнес или активы в ближайшие 6-12 мес. - исследование

Uber покупает сервис доставки еды Postmates за $2,65 млрд

Хозсуд Киева 7 июля рассмотрит жалобу "Филип Моррис Украина" на штраф АМКУ

"Нова Пошта" за I полугодие увеличила доставку посылок на 32%

"Метинвест" намерен привлечь в ЧБТР EUR62 млн на инвестпроекты и пополнение оборотных средств

Комиссия Ukrainian Startup Fund на восьмом Pitch Day определила 3 стартапа на получение гранта в $50 тыс.

НБУ необходимо согласовывать монетарную политику с правительством – глава Совета НБУ

Первый контейнерный поезд из Уханя прибыл на станцию УЗ "Киев-Лески"

И.о. гендиректора Ferrexpo назначен исполнительным директором компании ранее, чем планировалось

Прибыль порта "Южный" за пять месяцев 2020 года выросла на 1304%, сообщил Зеленскому его руководитель

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА