Экономика

16:23 30.06.2020

Wizz Аir открывает с сентября рейсы из Львова и Киева в Пардубице, с марта 2021г – из Одессы в Милан, Болонью и Рим

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Wizz Аir открывает с сентября рейсы из Львова и Киева в Пардубице, с марта 2021г – из Одессы в Милан, Болонью и Рим

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air объявляет об открытии пяти новых маршрутов из Украины.

Как сообщила пресс-служба компании во вторник, в частности, с 1 сентября 2020 года планируется запустить рейсы из Львова и Киева в Пардубице (Чехия), а с марта 2021 года – из Одессы в Милан (Мальпенса), Рим (оба – с 29 марта) и Болонью (с 30 марта).

Стоимость билета без багажа стартует от 579 грн.

Как сообщалось, Wizz Air в августе 2020 года намерена запустить рейс из Дортмунда (Германия) в Запорожье, что связано с открытием базы авиаперевозчика в Дортмунде.

Теги: #авиарейсы #wizz_air
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